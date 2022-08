Turris, dalla Reggiana Sergio Contessa

S.S. Turris Calcio comunica di aver acquisito – a titolo definitivo dalla A.C. Reggiana – i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Sergio Contessa (classe 1990) perfezionando la terza operazione importante in entrata della settimana, a riprova del forte impegno della proprietà e della direzione dell’area tecnica nel potenziare la rosa in vista dell’inizio del campionato di serie C 2022-23.

Il laterale sinistro di spinta, di origini pugliesi, ha sottoscritto con il Club un accordo di durata biennale fino al 30 giugno 2024.

Nato calcisticamente come terzino, Contessa ha saputo nel tempo avanzare il suo raggio d’azione affermandosi tra i “big” della categoria sia da quarto che da quinto di centrocampo, con spiccate doti di assist-man.

Vanta una lunga militanza in serie C con le casacche di Melfi, Andria, Juve Stabia, Lecce, Padova, Feralpisalò, Catanzaro. Nella scorsa stagione, quella del ritorno alla Reggiana dopo l’esperienza del 2017, ha disputato 36 partite tra campionato, Coppa Italia e playoff di Lega Pro collezionando 2 gol e ben 10 assist. Nel precedente anno e mezzo trascorso al Catanzaro, ha totalizzato invece 41 presenze, 1 gol e 5 assist. Nel suo curriculum, anche due esperienze in serie B con Padova (stagione 2018-19) e Reggina (stagione 2013-14).

S.S. Turris Calcio formula un caloroso benvenuto a Sergio che, a seguire, sarà presentato attraverso i canali ufficiali del Club.