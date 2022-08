Numerose minacce di morte attraverso riti malefici hanno spinto una donna disabile un Comune a Nord di Napoli che si era fatta fare i tarocchi online a denunciare il tutto prima ad un’associazione e poi ai carabinieri. L’incubo è così terminato per la vittima dopo giorni di richieste di denaro e minacce via WhatsApp. I militari nel frattempo hanno fatto partire le indagini per individuare i responsabili.

Napoli, minacce di morte ad una donna disabile dopo i tarocchi online

A rendere nota la vicenda l’associazione di Afragola “La Battaglia di Andrea” che da tempo si batte a favore delle persone diversamente abili. Le minacce ed i tentativi di estorsione sarebbero cominciati dopo che la donna si era fatta fare i tarocchi online. Attraverso Whatsapp i malviventi hanno cominciato a fare ingenti richieste di denaro. Se la donna non avesse pagato i “cartomanti” avrebbero inflitto riti malefici che l’avrebbero portato alla morte.

“Invitiamo tutte le persone a denunciare”

“Paga o stasera deciderò io per il tuo destino”, “Paga o faccio il sacrificio“: sono alcuni dei messaggi ricevuti via chat. “Ho cominciato ad avere paura – dichiara Erika – perché questa persona diceva che sapeva dove trovarmi. Ho finto che l’indomani l’avrei pagata ma lei continuava a scrivermi, a controllarmi, probabilmente per capire se avevo intenzione di chiedere aiuto. Ieri ho dovuto spegnere il telefono, perché mi perseguitava”.

“Aiutare Erika e le tante persone disabili che subiscono ingiustizie è la nostra priorità – dichiara Asia Maraucci, presidente de ‘La Battaglia di Andrea’ – in questo caso ed in questo periodo probabilmente molte persone fragili sono potenziali vittime di questi truffatori e quindi è giusto denunciare e far sapere a tutti che non devono aver paura e farsi estorcere denaro. Invitiamo tutte le persone che ne sono vittime a denunciare e a non avere né timore né vergogna di farlo”.

(Foto di It is NOT permitted to sell my images with StockAgencies da Pixabay)