Avrebbe le ore contate la banda di ladri che, da settimane ormai, sta terrorizzando la città di Castellammare di Stabia. Una continua serie di furti, e tentativi di effrazione, che si ripetono giorno dopo giorno, o meglio notte dopo notte in vari punti di Castellammare. Sulle loro tracce ormai da giorni, le forze dell’ordine sarebbero per mettere le mani sui responsabili. Si tratterebbe di una sola banda di malviventi, che avrebbe agito sia per rubare all’interno di negozi che in appartamenti privati. Il tutto, in un crescendo di tensione che ha riportato l’allarme criminalità anche in questo periodo di vacanze estive.

Castellammare, furti a ripetizione: ore contate per la banda di ladri

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i componenti della gang si muoverebbero anche di giorno, seppure la maggior parte dei colpi di compie di notte. Anche nei giorni scorsi, a cavallo di Ferragosto, nel mirino sono finite alcune abitazioni lasciate vuote dai proprietari che sono andati in vacanza. Colpi studiati nel minimo dettaglio dunque, ai quali potrebbero presto mettere fine le forze dell’ordine. In questo periodo dunque, le attenzioni dei malviventi si sarebbero spostate sugli appartamenti vuoti.

I colpi in centro ed in periferia

Gli ultimi colpi sono stati messi a segno nei quartieri periferici della città, sia all’Annunziatella che in via Madonna delle Grazie (al confine con Santa Maria la Carità). La raccomandazione fatta dagli inquirenti è quella di non pubblicare sui social foto e storie di famiglie in vacanza, che potrebbero “facilitare” il compito dei ladri. E non mancano le segnalazioni di cittadini, per i quartieri che restano al buio di notte, facilitando così l’attività dei malviventi. E’ capitato anche ai vicoli del centro antico, da dove sono partite segnalazioni al Comune da parte di cittadini sempre più preoccupati.