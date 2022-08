Controlli a largo raggio ad Ischia dove i poliziotti hanno identificato oltre 300 persone: un minorenne trovato in possesso di un barattolo contenente 12 grammi di marijuana. Gli agenti del commissariato di Ps di Ischia hanno scoperto la droga durante il monitoraggio di un’auto con a bordo due persone ed il passeggero.

Marijuana nel barattolo durante il controllo in auto, minorenne denunciato ad Ischia

Proprio il passeggero, di 16 anni, è stato trovato in possesso di un barattolo contenente 12 grammi di marijuana che è stato sequestrato mentre il minore è stato affidato ai genitori. Nel corso dell’attività sono state identificate 318 persone, di cui 48 con precedenti di polizia.

Controllati 146 veicoli, di cui 5 sottoposti a sequestro amministrativo e 5 a fermo amministrativo, contestate 27 violazioni del Codice della Strada per guida senza casco protettivo, per guida senza casco omologato e mancata copertura assicurativa ed è stata altresì ritirata una patente di guida per sorpasso non consentito.

Il caso della cittadina cinese

Infine, i poliziotti hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di una cittadina cinese domiciliata a Marino (Roma) per i reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione commessi a Roma tra il 2017 e il 2018.