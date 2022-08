Tutti i giochi di online sono uguali? Perchè alcuni giochi sono più popolari di altri?

INTRODUZIONE

I casinò online hanno fatto la loro comparsa ormai più di venti anni fa e sono cresciuti di pari passo col progresso tecnologico. Gli sviluppi delle piattaforme, della banda larga e della capacità di pc e smartphone, ha portato anno dopo anno all’estensione dell’offerta giochi dei casinò online.

Oggi la stragrande maggioranza dei giochi è prodotta e sviluppata da software house specializzate come il netent, che producono nuovi titoli ogni settimana e aumentano così l’offerta di tutti i casinò online presenti sul mercato.

Tutti questi sviluppatori di software hanno portato anche ad una differenziazione dell’offerta giochi, per cui oggi stiamo assistendo allo stesso fenomeno che è capitato con i videogiochi: i prodotti di alcune software house si innalzano a livello di qualità rispetto agli altri competitor, creando di fatto una gerarchia dei brand ben definita e percepita anche dal pubblico.

BRAND E GIOCHI

Il brand influisce tantissimo sulla popolarità di un gioco piuttosto che un altro. Nel mondo dei casinò online, i top brand si sono ritagliati la propria fetta di mercato, ognuno è forte nello sviluppo di un gioco in particolare. Vediamo i principali sviluppatori e i loro top games.

Le Slot e Netent

Una risposta semplice alla domanda del titolo di questo articolo ce la fornisce proprio Netent, leader assoluto nello sviluppo delle slot.

Al mondo abbiamo centinaia se non migliaia di titoli slot ma solo alcuni di questi hanno raggiunto popolarità e sono giocati e rigiocati da anni dai giocatori di tutto il mondo.

Questo si spiega perché non tutte le slot sono uguali, alcune di queste si contraddistinguono per la grafica, per il sonoro, per il tema e la tipologia di gioco.

Alcune hanno bonus o jackpot progressivi fantastici, altre hanno un indice di ritorno di giocata (RTP) molto più alto rispetto alla media.

Netent è diventata famosa per alcune sue slot, vediamone qualcuna in particolare:

Mega Fortune: al primo posto mettiamo questa slot che sebbene abbia diversi anni alle spalle ha una storia incredibile legata ad una vincita di oltre 3 milioni di euro!

Starburst: i migliori casinò mettono tutti in vetrina proprio questa slot, come mai? La slot è stata rilasciata nel lontano 2011 ma è ancora tra le preferite dei giocatori perchè ha un gameplay e una grafica entusiasmanti, bonus round appannaggio non solo dei nuovi clienti casinò ma di tutti, è ottimizzata perfettamente per il mobile e ha un alto rtp.

Gonzos’ Quest: titolo famosissimo, più simile ad un videogioco che a una slot, permette di vivere le avventure di un esploratore spagnolo. La slot è famosa perchè quando giochi puoi sempre vedere alla tua sinistra Gonzo, che interagisce con te sulla base dei successi ottenuti.

Guns N’ Roses: vogliamo chiudere questa breve carrellata di slot targate Netent con quella dedicata al celebre gruppo rock. Inutile dire che qui il successo è decretato dal sonoro della slot e dalla sua atmosfera, irresistibile per gli amanti di questa band.

I Giochi Live e Playtech

Anche nell’ambito dei giochi live ci sono parecchie differenze tra un gioco e un altro. Nel live in particolare, la fanno da padrone due software house: Evolution Gaming e Playtech.

Vogliamo soffermarci sulla seconda perché nel 2020 ha introdotto uno dei giochi live di maggior successo al mondo, il mitico Adventures Beyond Wonderland Live, diventato presto uno dei giochi live principali dei maggiori e più forti casinò online.

Il successo di questo gioco live rispetto agli altri è che si basa su una famosa slot di Playtech, con stile e grafica fiabeschi subito riconoscibili.

Il gioco è di per sé una ruota della fortuna, gestita da croupier dal vivo vestiti proprio come i personaggi della slot originale. Questi croupier fanno girare la wonderspins, ruota che al suo interno incorpora anche 3 giochi bonus.

Il particolare tema giocoso e la semplicità del gioco, hanno attratto tantissimi giocatori che erano estranei al gioco d’azzardo, facendo aumentare l’interesse per tutto il comparto live e facendo crescere al contempo tutto il movimento legato ai casinò online.

CONCLUSIONI

Abbiamo visto che i giochi dei casinò online possono essere raggruppati in poche categorie ben definite ma al loro interno ci sono tantissime differenze.

In primo luogo, la differenza la fa la software house: in questo campo nel tempo si sono distinti alcuni sviluppatori che hanno conquistato la fiducia del pubblico con una serie ad esempio di slot super popolari.

Oltre alla software house, il pubblico guarda con più interesse i giochi che hanno un alto rtp e che quindi pagano di più ma anche tutti quei giochi che hanno subito un progressivo processo di ludicizzazione e che sono più simili a dei videogiochi o anche programmi tv, come dimostra il successo del gioco live Adventures Beyond Wonderland.