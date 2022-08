Buon antipasto di campionato per la Cavese. Battuto il Nola in Coppa

Buon antipasto da parte della Cavese che, al Lamberti, seppure non brillando tanto, supera per 2-1 il Nola in un derby che mancava dal lontano 1990. La gara di Coppa funge sempre da test per capire il livello di preparazione fisica e tecnica della squadra ed i biancoblù sono apparsi un pochino impacciati nelle trame di gioco al cospetto di un Nola che sicuramente è sceso in campo più quadrato negli schemi. Nonostante ciò, gli uomini di Troise hanno comunque regalato il primo sorriso ai circa 600 tifosi presenti nel solo settore tribuna.

Gli ultras hanno preferito disertare in segno di protesta verso il rinvio di 24 ore di questa partita.

Gli aquilotti scendono in campo con due pesanti assenze e cioè Altobello e D’Angelo i quali erano reduci da un turno di squalifica, mentre nella distinta non compare il secondo portiere Paduano, molto probabilmente in odore di cessione. Troise opta per il 4-2-3-1 con Colombo tra i pali, Lomasto e Fissore nella retroguardia centrale insieme a Rossi e Maffei come esterni bassi. A centrocampo il duo Salandria-Bezzon precedono il tridente Banegas-Bacio Terracino-Gagliardi supportando l’unica punta Foggia.

Gli ospiti rispondono con un 4-3-3 che riuscirà ad imbrigliare le iniziative dei padroni di casa, anche se, pronti via e subito la Cavese guadagna, dopo pochi secondi, un calcio di punizione al limite dell’area di rigore senza però creare sussulti particolari. Gli ospiti rispondono con una conclusione di Maggio che chiama Colombo a deviare in corner. La gara prosegue con poche emozioni, a tratti anche noiosa. Provano a dimostrare le proprie qualità Salandria, Gagliardi e Bacio Terracino ma i ragazzi di Rogazzo riescono a spegnere sul nascere le varie iniziative.

Al 34’ Foggia, suggerito da un cross di Bacio Terracino viene atterrato in area, ma l’arbitro lascia proseguire tra le proteste di tutti. Al 42’, dopo un’azione insistita della Cavese, Maffei dalla sinistra riesce a crossare in area Gagliardi il quale appoggia in rete con la palla, però, che carambola sul petto di Dommarco.

Si va negli spogliatoi sull’1-0. Nella ripresa il Nola perviene al pareggio con Chianese che riceve un ottimo passaggio dalle retrovie trovandosi in netto vantaggio su Rossi. Lo stesso penetra in area e serve al centro Oggiano il quale appoggia comodamente in rete.

Il pari scuote in qualche modo gli aquilotti e il tecnico Troise, con l’intento di dare più sostanza al centrocampo, ritorna al 4-3-3 facendo uscire Salandria e Gagliardi inserendo il possente Aliperta e Palma. La manovra risulterà più concreta e la Cavese ritroverà il vantaggio al 77’ dopo una bella azione che coinvolge l‘intero reparto avanzato: Banegas sulla destra serve Bezzon il quale si libera dell’avversario con un tocco di stile e serve Bacio Terracino. L’esterno aquilotto cede di nuovo a Bezzon che alza la palla al centro dell’area dove Bontempo respinge di testa trovando però i piedi di Foggia il quale conclude al volo trovando la schiena dello stesso Bontempo che inganna Tricarico.

Nel finale il Nola tenta di recuperare ma senza riuscirci. Al triplice fischio la Cavese esce vittoriosa ma con la consapevolezza che bisogna ancora lavorare per ottenere la migliore forma. Ad ogni modo, il 2-1 è un toccasana giusto per preparare con serenità l’inizio del campionato. Il prossimo turno di Coppa Italia vedrà gli aquilotti impegnanti contro la Nocerina.

CAVESE – 2 (42’aut.Dommarco, 77’Foggia)

NOLA – 1 (55’Oggiano)

CAVESE (4-2-3-1): Colombo; Rossi, Lomasto, Fissore, Maffei; Salandria (68’Aliperta), Bezzon (92’Puglisi); Banegas (88’Bubas), Bacio Terracino, Gagliardi (68’Palma); Foggia (85’Gaeta)

In panchina: Somma, Aliperta, Palma, Gaeta, Bubas, Puglisi, D’Amore, Scognamiglio, Cuomo

Allenatore: Emanuele Troise

NOLA (4-3-3): Tricarico; De Lucia (57’Lucarelli), D’Orsi, Bontempo, Dommarco; Gonzalez (81’Kean), Faiello (81’Ruggiero), Langella; Oggiano, Maggio, Chianese (74’Caliendo)

In panchina: Diglio, Lucarelli, Cassandro, Cirillo, Staiano, Caliendo, Ruggiero, Kean, Iadelisi

Allenatore: Antonio Rogazzo

ARBITRO: Giuseppe Morello di Tivoli

SPETTATORI: 500 con 40 ospiti

AMMONITI: Fissore, Foggia, Lomasto, Palma. D’Orsi, Chianese, Kean

ANGOLI: 2-5

RECUPERO: 1pt, 4st

Andrea Siani