Un finanziamento da 3,3 milioni di euro per la costruzione di un asilo nido, da realizzare in via Ogliaro a Gragnano: è il traguardo raggiunto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nello D’Auria, che ha ricevuto dei fondi Miur destinati agli asili nido e alle scuole dell’infanzia. Il progetto presentato dall’ente gragnanese si è classificato tra i più finanziati della regione Campania.

Gragnano, un nuovo asilo nido in via Ogliaro

“Una grande soddisfazione per la città – afferma D’Auria – e per chi lavora costantemente per la crescita del paese e per la qualità della vita dei cittadini, dando a Gragnano una nuova prospettiva e una visione strategica. L’edificio che andremo a realizzare – continua – è progettato come un padiglione indipendente disposto su un unico livello complanare, direttamente collegato all’area esterna di pertinenza, senza alcuna barriera architettonica”. Nell’edificio, che prevede 45 bambini, saranno ospitati i locali e le funzioni previste per i servizi per l’infanzia.

Pronto un finanziamento da 3,3 milioni di euro

La struttura in progetto si sviluppa su una superficie lorda complessiva di 4.815 mq. circa, suddivisi in 665,00 mq. circa di superficie coperta, 890,00 mq. minimi di area esterna recintata per giochi e 3.300,00 mq per l’area parcheggio e l’area di accesso al plesso scolastico. Gli ambienti interni dell’asilo nido si articolano in relazione all’età dei bambini, al loro sviluppo psicofisico e ai programmi educativi adottati, la ricettività in base alla superficie utile disponibile, ai sensi delle normative vigenti.Oltre ai locali di servizio, che prevedono anche la cucina, saranno allestiti locali per gioco e attività educative, nonchè aree riposo e igiene. È prevista inoltre l’installazione di un impianto fotovoltaico e solare termico.