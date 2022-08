La Givova Scafati ufficializza un gradito ritorno nelle fila societarie, quello di Nancy Daviducci, che ha collaborato con la società ben cinque anni or sono, prima di intraprendere una brillante e formativa carriera nello staff del title sponsor Givova.

La nuova Responsabile marketing e social network rientra così a far parte della famiglia gialloblù, prendendo il posto che nelle ultime due stagioni è stato occupato da Mario Di Capua, a cui la società rivolge un doveroso ringraziamento per la professionalità e dedizione nel lavoro svolto negli ultimi due anni, augurandogli le migliori fortune personali e professionali.

Nancy Daviducci rientra quindi nello staff scafatese passando per la porta principale, con un bagaglio di esperienza e di maturità importanti, conseguito nel corso dell’ultimo quinquennio nel gruppo Givova, rappresentando così un vero e proprio valore aggiunto per l’intero sodalizio.

Dichiarazione di Nancy Daviducci

“Si ritorna sempre dove si è stati bene. Ma non ero lontano, semplicemente alla porta accanto, dove, in un contesto internazionale, sono cresciuta sia come donna che come professionista del settore. Rientro però nell’organigramma societario in punta di piedi, con l’umiltà necessaria di chi vuole proseguire il proprio percorso formativo e con l’entusiasmo che mi ha sempre contraddistinto, sperando di poter fornire in maniera concreta il mio piccolo contributo. Ringrazio la famiglia Longobardi, il presidente Rossano e la dirigenza tutta per la fiducia accordata, che intendo ripagare con il massimo impegno e grande senso di responsabilità”.