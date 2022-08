La Vesuvio Oplonti Volley riaccende i motori per continuare a sognare e a far sognare il territorio vesuviano.

Dopo la strepitosa stagione dello scorso anno, conclusasi con la promozione in serie B nazionale, la vittoria della Coppa Campania e una visibile crescita dell’intero movimento giovanile, la Vesuvio Oplonti Volley ha riacceso i motori già da Venerdì 26 Agosto.

La prima squadra, agli ordini di coach Della Volpe, si è radunata per un mini ritiro di 3 giorni in quel di Mercato San Severino per trovare subito un’amalgama fuori dal campo per un gruppo rinnovato con pedine di esperienza e ragazze giovani pronte a crescere. L’obiettivo è lavorare tanto, lavorare bene come sempre per continuare a sorprendere ed essere un modello per il territorio vesuviano in campo e fuori dal campo.

Il roster oplontino si è arricchito anche di nuovi nomi, atlete dalla forte personalità sportiva ma anche giovani promesse, in ascesa nel mondo pallavolistico, così come già annunciato tramite i canali social della società Vesuvio Oplonti Volley.

Gli allenamenti proseguiranno a ritmo serrato fino alla prima di campionato, fissata per Sabato 8 Ottobre in terra laziale, con trasferta a Colleferro.

Anche l’intera attività giovanile riprenderà Lunedì 5 Settembre, con le porte delle palestre che si spalancheranno per i tantissimi giovani che vogliono fare sport, acquisire valori e voglia di socializzare.

La mission della Vesuvio Oplonti Volley ha ritrovato un nuovo slancio, frutto di un’organizzazione sempre più focalizzata con professionisti specializzati e un’offerta formativa che punta a formare i nuovi e le nuove atlete del domani.