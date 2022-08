Si è appena conclusa l’ultima edizione del Maco Festival, che dal 02 luglio al 27 agosto 2022 ha totalizzato 150mila presenze all’interno della Clouds Arena, confermandosi una delle rassegne musicali più apprezzate degli ultimi anni. Grande successo anche sui profili social dell’evento, che hanno raggiunto 1,2 milioni di account e generato un numero complessivo di 10 milioni di impression.

Anche quest’anno è infatti stata l’affascinante Clouds Arena di Paestum a fornire la location perfetta per rendere le esibizioni ancora più suggestive e cariche di energia. Uno spazio mozzafiato e senza tempo, posto a pochi passi dal sito archeologico di fama internazionale nel Cilento, che nelle scorse settimane ha visto salire sul palco artisti del calibro di Blanco, Capo Plaza, Carmen Consoli, Gué, Jimmy Sax, Coez e Franco126.

Maco Festival, si chiude con 150mila presenze l’edizione 2022 a Paestum

La Clouds Arena ha ospitato anche lo spettacolo di Alessandro Siani e ha accolto i live di Ariete, Nino D’Angelo e Rkomi. Il divertimento non è mancato nemmeno per i più piccoli grazie al live show del dinamico duo Dinsieme, che i partecipanti hanno potuto anche conoscere di persona.

Dalla Clouds Arena, inoltre, ha fatto tappa il Coca Cola Summer Festival. Per l’occasione si sono esibiti: The Kolors, Gemelli Diversi, Room 9, Nika Paris, Follya, Vegas Jones, Sottotono, Chadia Rodriguez, Alice Merton, Elodie, Alvaro Soler, Noemi, Critical, Hanssel Delgado, Alfa, Tecla, Tropico, LDA e Berna.

“Il Maco Festival cresce sempre di più”

“Siamo molto felici di questo risultato, il Maco Festival cresce sempre di più e ne siamo davvero orgogliosi – afferma Giuseppe Macchia, direttore artistico di Maco Festival – La cosa più bella per noi è stata senza dubbio accogliere un pubblico vastissimo, proveniente da tutta Italia e dall’estero. Sono stati giorni incredibili, che hanno visto esibirsi alcuni dei nomi più importanti del panorama italiano e internazionale. Noi ovviamente siamo già al lavoro per l’edizione 2023 e abbiamo tante idee in mente, che riguardano la location e la line up e molto altro. Non vediamo l’ora di condividerle!”.

“Eravamo certi che anche quest’anno il Maco Festival sarebbe stato un successo e le 150.000 presenze registrate alla Clouds Arena ne sono la conferma. – dichiara Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum – Siamo fieri di poter affermare che, grazie a una ben riuscita sinergia tra pubblico e privato, l’organizzazione ha funzionato come previsto. Ma, al di là dei numeri, siamo contenti che la nostra Capaccio Paestum abbia regalato emozioni a un pubblico variegato, oltre che vasto”.

Rai Radio 2 è stato media partner ufficiale del Maco Festival e ha raccontato la rassegna musicale dando voce ai suoi protagonisti. Sui social di Rai Radio 2 extra e contenuti speciali. Il Festival si è svolto nel totale rispetto delle normative anti-Covid vigenti.