Due talenti dell’hinterland stabiese giocheranno in Lega Pro con la maglia della Recanatese. Biagio Morrone, 22 anni di Gragnano, e Francesco Somma, 19 anni di Castellammare di Stabia, saranno tra i giovani nella rosa della formazione che ha stravinto lo scorso campionato di serie D, aggiudicandosi anche lo scudetto di categoria. Entrambi già con presenze nelle nazionali giovanili, Morrone e Somma sono approdati nella città di Giacomo Leopardi al termine di due complesse trattative.

Classe 2000, dopo aver militato con la Juventus, Morrone è stato acquistato dalla Salernitana per poi essere ceduto a titolo definitivo dalla Lazio. In questi anni è stato ceduto in prestito al Rieti, Foggia e Monopoli dove da protagonista ha collezionato numerose presenze nel campionato di Lega Pro il che ha suscitato l’interesse di tante squadre che hanno tentato di accaparrarsi le prestazioni del promettente talento gragnanese.

Due talenti di Gragnano e Castellammare in Lega Pro: la storia di Biagio e Francesco

La Recanatese è stata proprio la compagine che è riuscita a strappare alla concorrenza il giovane Morrone a seguito di una trattativa molto elaborata con la Lazio portata avanti dall’avvocato Francesco La Mura che ne ha curato gli interessi fino alla firma di martedì. A Recanati troverà un’altra giovane promessa del calcio stabiese.

Si tratta Francesco Somma, classe 2003, anch’egli assistito dall’avvocato La Mura. Di proprietà del Napoli fino alla scorsa stagione, Somma si già messo in bella mostra nel campionato di Serie D con Sorrento e Recanatese, squadra quest’ultima con cui la scorsa stagione ha vinto campionato e scudetto di categoria, ed è stato ceduto dagli azzurri a titolo definitivo.