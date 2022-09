Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia, la Cavese di mister Troise si concentra sul prossimo avversario (Altamura) che affronterà al Lamberti in quella che sarà la gara inaugurale del campionato di Serie D girone H.

Il teatro degli allenamenti, in questi giorni, è il terreno del Sandro Pertini di Montoro dove sicuramente si sta cercando di lavorare e migliorare laddove è sembrato a tutti indispensabile per partire col piede giusto in questa avventura tortuosa. Rispetto agli altri gironi, quello campano-lucano-pugliese risulta sempre più insidioso e, secondo gli addetti ai lavori, sembra che anche quest’anno sia ancora così.

Quelli più temuti, oltre agli aquilotti, a puntare al salto di categoria o quanto meno ai piani alti della classifica, sembrano in tanti come per esempio Casarano, Afragolese, Brindisi, Barletta più qualche altra compagine che, come di consueto, si rivelerà come sorpresa del girone. Da non sottovalutare anche le tante trasferte da affrontare che risulteranno ostiche anche da un punto di vista ambientale, quindi, tatticismo, concentrazione, esperienza e qualità potrebbero anche non bastare se non ci si aggiungerà anche caparbietà e determinazione.

Intanto, il ds Fusco ha ingaggiato, con un contratto annuale, altre due pedine le quali si andranno ad aggiungere allo scacchiere biancoblù e cioè il portiere Simone Barone e il difensore Davide Ludovici. Il primo, nato il 18 Marzo 1999 ed originario proprio di Cava de’ Tirreni, è cresciuto nel vivaio dello Spezia e del Benevento per poi approdare, con poche presenze, in Serie B in terra lagunare e in Serie C con Turris e Carrarese. Il secondo, invece, formatosi nelle giovanili della Roma, è un terzino destro nato ad Alatri il 7 Aprile 2003 e proviene dal girone F di Serie D con il Castelnuovo Vomano, dove ha collezionato 19 presenze.

