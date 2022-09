Cade dal balcone per aggiustare il cavo dell’antenna: tragedia a Gragnano dove un ragazzo di 13 anni ha perso la vita. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e della stazione di Gragnano, nonché il personale del 118. Purtroppo per il giovane non c’era già più nulla da fare.

Si sporge troppo e precipita dal balcone: tragedia a Gragnano, muore ragazzo di 13 anni

Il ragazzo di Gragnano abitava al quarto piano di un’abitazione di via Lamma. Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che il giovane si sia sporto troppo nel tentativo di aggiustare il cavo dell’antenna tv, per poi perdere l’equilibrio e precipitare nel vuoto. La Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha disposto il sequestro della salma.