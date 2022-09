Torna la musica ai Giardini La Mortella di Ischia: nel week end al via la stagione concertistica autunnale promossa dalla Fondazione Walton. Primo concerto in calendario per la stagione concertistica da camera promossa dalla Fondazione Waltonnella suggestiva cornice dei Giardini La Mortella. Sabato 3 e domenica 4 settembre si esibirà il Quartetto d’archi Alioth.

Il Quartetto Alioth, composto dalle violiniste Matilde Urbani e Sofia Morano, dalla violista Anna Chiara Avilia e dal violoncellista Jacopo Gaudenzi, si è formato nel 2019 presso la Scuola di Musica di Fiesole sotto la guida di Edoardo Rosadini. Nonostante la recente formazione, “Alioth” si è già distinto in numerose ed importanti manifestazioni musicali e tutti i componenti ricoprono il ruolo di prime parti nell’Orchestra Galilei della Scuola di Musica di Fiesole e contemporaneamente proseguono i loro studi con i Maestri O. Semchuk, Y. Kless, L. Borrani, A.Farulli, G. Gnocchi.

Il programma che i giovani musicisti offriranno al pubblico della Mortella, prevede uno dei più celebri quartetti di Mozart, il K 465, detto “Delle dissonanze” a causa di alcune battute iniziali che molto sconcertarono i suoi contemporanei: scritto nel 1785 a Vienna, fa parte di un gruppo di sei quartetti dedicati ad Haydn. Entrambi i concerti si terranno alle 17.00 nella Recital Hall dei Giardini la Mortella.