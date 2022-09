Tre giorni all’insegna del gusto quelli in programma dal 9 all’11 settembre prossimi a Sant’Agnello. La località della penisola sorrentina accoglierà decine di Ape, per un percorso che parte dalla pizza fritta napoletana, per arrivare alle tipicità siciliane passando per il famosissimo panino di Gigione e l’imperdibile tiramisù Pompi.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Sant’Agnello e realizzata da Fedeventi & spettacoli, proporrà il prossimo week-end, a partire dalle ore 18, nell’area compresa tra via Diaz e piazzale Angri, un viaggio tra le specialità del Sud Italia, con incursioni nel Lazio e in altre regioni.

Come per passate edizioni passate, il “Sant’Agnello Street Food” prevede anche una programmazione di intrattenimento che accompagnerà tutti e tre i giorni del festival, a partire dalle ore 20 e trenta.

Ad esibirsi, venerdì 9 settembre gli artisti Luca Sepe e Mery Esposito. L’indomani sarà la volta degli “Alleria live band”. Domenica 11, a salire sul palco sarà Gigione.

“Format che vince non si cambia – ha detto il sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani – abbiamo deciso di confermare l’appuntamento con lo street food dopo i successi delle precedenti edizioni, ma con ulteriori novità e sorprese tutte da scoprire. Musica e spettacoli faranno da cornice ad un appuntamento che mette al centro tipicità ed eccellenze gastronomiche dei territori. Vi aspettiamo”.