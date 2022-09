La Juve Stabia ingaggia il centrocampista Gerbo. Termina la sessione estiva di calcio mercato della società sportiva di Castellammare di Stabia.

Le vespe hanno quindi chiuso l’ultimo colpo, infatti proprio nei giorni scorsi la Juve Stabia ha comunicato di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del centrocampista Alberto Gerbo, classe ’89, fino al 30 giugno 2024.

Il calciatore, natio di Valenza, è cresciuto calcisticamente nell’Inter e ha vestito anche, tra le altre, le maglie del Torino, settore giovanile, dell’Ancona, del Gubbio, del Latina, della Triestina, del Foggia, dell’Ascoli, del Cosenza e del Crotone.

Queste le sue prime dichiarazioni

“Sono contento di essere in una piazza così prestigiosa. Spero di fare bene con questi colori e non vedo l’ora di vedere il Menti pieno. Sono a disposizione di mister e compagni per raggiungere i nostri obiettivi”.

Il benvenuto ad Alberto Gerbo

Cessioni

Sul fronte cessioni la società ha dato in prestito il difensore Matino al Potenza.

Inoltre il club ha altresì comunicato il prolungamento del contratto fino al 2024 con il difensore Cinaglia e il centrocampista Altobelli.

Non è arrivato in questa sessione la punta centrale da doppia cifra realizzativa: si era parlato di Eusepi, che poi ha firmato con il Lecco, e di Paponi, rimasto al Bari. Rumors parlavano anche della punta Vuthaji, ex Novara, che poi si è accasato al Foggia con un contratto biennale.

Chiaramente restano aperte le piste per eventuali ingaggi di giocatori svincolati ( a tal proposito la “voce” papabile potrebbe essere quella su Marco Sau, ex gialloblu’ nella prima stagione di B), ma per ora il mercato della Juve Stabia ha segnato lo stop. Domenica si comincia con il calcio giocato con la prima giornata in C: Gelbison-Juve Stabia è la prima partita e si giocherà a Pagani alle ore 20.30.

Domenico Ferraro