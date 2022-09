Continuano le operazioni dei Carabinieri forestali volte al contrasto dei reati ambientali. I militari hanno effettuato dei servizi a largo nei comuni di Palma Campania e Tufino.

Nel primo comune a nord di Napoli i militari hanno accertato la presenza di uno stoccaggio di rifiuti speciali pari a circa 20 metri cubi in un’area di 1.400 metri quadrati.

I Carabinieri hanno appurato che quei rifiuti provenissero da una società gestita da un 25enne del posto. Accertata una vera e propria attività di gestione e stoccaggio di rifiuti speciali di materiale plastico.

Il sito risultava inoltre non idoneo in quanto in parte esposto agli agenti atmosferici oltre che sprovvisto della prescritta autorizzazione.

L’intera area e il deposito incontrollato di rifiuti speciali venivano sequestrati ed il gestore denunciato.