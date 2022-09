Cavese, la riscossa inizia con gli uomini “alti” dell’Altamura. Nel frattempo sono stati ceduti in prestito i portieri Paduano e Somma.

Ci siamo! Inizia finalmente il Campionato Nazionale Dilettanti, dopo ben tre mesi di stop. Sembra ormai lontanissima la vittoria dei play-off della Cavese la quale aveva superato, meritatamente, il C. di S. Agata (in semifinale) e il C. di Acireale (in finale). Gli aquilotti, bloccati sull’uscio della porta di servizio per via del regolamento, hanno dovuto rinunciare ed archiviare il discorso Serie C ma ci riproveranno quest’anno presentandosi con un’arma in più e cioè la rabbia.

L’esordio in campionato contro l’Altamura

L’esordio è con i pugliesi dell’Altamura dell’ex calciatore Ciro Ginestra, formazione che ambisce ad un posto nei quartieri alti della classifica o quanto meno ad un campionato tranquillo. Il punto di forza degli ospiti sarebbe quello di possedere varie pedine con un buon numero di cm e quindi la Cavese è chiamata a prestare molta attenzione sulle palle alte.

Il tecnico biancoblù Troise ha convocato, per la gara, 27 uomini di cui 3 sono, però, a mezzo servizio: si tratta degli esterni bassi Munoz e Tufano e il centrocampista destro Cappa. In lista manca solo l’esperto D’Angelo. Sull’altro fronte, solo il centrocampista Prinari sembra in forte dubbio in quanto colpito da un attacco influenzale.

L’intervista la mister Troise

I precedenti tra le due squadre

I precedenti al “Simonetta Lamberti” tra le due realtà calcistiche sono a favore della Cavese, con due vittorie e due pareggi: la prima volta risale alla stagione 1989/1990 (Serie C2/D) il cui match terminò a reti inviolate, poi nel 1994/1995 (Serie D/H) con il successo dei biancoblù per 2-1, un altro pari nel 1995/1996 (Serie D/H) per 1-1 ed infine nell’anno 2017/2018 con la vittoria della Cavese per 2-0.

Le cessioni

Intanto, in seguito agli acquisti effettuati nei giorni scorsi dei portieri Barone ed Angeletti, sono stati ceduti a titolo temporaneo i vari Paduano e Somma. Il primo si avventurerà nell’esperienza di Marigliano (Serie D/I), mentre il secondo andrà, invece, al Gladiator (Serie D/H).

Andrea Siani