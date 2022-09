Amichevole Givova Scafati: Brindisi vince 94-98. Nel caldo afoso del PalaMangano, Givova Scafati ed Happy Casa Brindisi si sono affrontate con intensità e carattere, nonostante i carichi di lavoro, dando vita ad una amichevole dai toni agonistici intensi. Ne è venuta fuori una gara divertente, a tratti spettacolare, nella quale si è visto anche un bel gioco e buone individualità, sia da una parte che dall’altra.

Tra le fila locali mancava il solo Thompson, che, reduce da un intervento chirurgico al polso, ne avrà ancora per diverse settimane prima di poter essere utilizzato. Al suo posto si è visto in campo il neo arrivato Andrea Donda, aggregato da oggi al gruppo per aumentare l’intensità negli allenamenti.

Al di là del risultato finale, si sono notati progressi sia dal punto divista fisico che tecnico, segnale che il lavoro negli allenamenti sta dando i frutti sperati.

LA PARTITA

Comincia di gran carriera la compagine di casa che, grazie anche alla buona vena realizzativa dalla media e dall’arco del 6 metri e 75 centimetri, soprattutto di Stone e Pinkins, si porta in doppia cifra di vantaggio al 6’ (25-14). Coach Rossi fa ruotare quasi tutti gli uomini a sua disposizione, ottenendo buone risposte da tutti gli impiegati, che si fanno trovare pronti alla chiamata. Nelle ultime battute si assiste al ritorno dei pugliesi, che, trascinati da Reed e Bowman, approfittano di qualche svarione avversario per assottigliare il divario, chiudendo sotto il primo quarto 31-27.

Gli ospiti aumentano la pressione difensiva ed attaccano il canestro in transizione, piazzando un break di 2-6 che rimette la sfida in perfetta parità al 12’ (33-33). Coach Rossi chiama sospensione e chiede ai suoi maggiore attenzione e concentrazione. Henry è il principale terminale offensivo gialloblù in questo frangente (41-36 al 15’), bravo a sfruttare i contropiedi. Ci pensa capitan Burnell a rimettere l’Happy Casa in carreggiata, con un parziale di 0-6 (41-42 al 18’). Equilibrati i minuti che separano le formazioni dagli spogliatoi (46-42 all’intervallo).

E’ mortifero anche l’impatto dei locali con il secondo tempo, con Lamb mattatore e con il vantaggio che supera nuovamente la doppia cifra (57-46 al 23’). Difesa aggressiva e contropiede sono gli assi nel manico degli uomini di Rossi, che preservano un buon margine di vantaggio col trascorrere dei minuti (66-54 al 27’). La sfida resta viva ed intensa fino al suono della terza sirena che arriva sul punteggio di 75-68.

Tra un quarto e l’altro si fa espellere Burnell per proteste, ma i suoi compagni, trascinati da Reed e Mezzanotte, continuano a macinare gioco e canestri, assottigliando il divario (77-72 al 32’). Sale in cattedra anche Dixson, che mette i quintetti ad un solo canestro di distanza (79-76 al 34’). Le buone giocate di De Laurentiis non bastano ad arrestare la vigoria dei brindisini, che si portano avanti 86-88 al 37’. Le ultime battute di gioco, complice la stanchezza, sono tutte di marca viaggiante, tant’è che il punteggio finale di 94-98 li premia con il successo.

LE DICHIARAZIONI

Coach Alessandro Rossi: “Questo è il genere di partite che ci serviranno in questo precampionato, in cui dobbiamo continuare ad affrontare squadre forti, profonde e fisiche, proprio come Brindisi. Prendiamo il test con la giusta serenità, consapevoli di esserci messi a confronto con una realtà importante. Per tre quarti di gara abbiamo fatto vedere una buona pallacanestro, poi abbiamo avuto un vuoto, che ci è costato l’esito finale. A questi livelli non puoi permetterti 3 o 4 minuti di buio, così come ci è capitato oggi, perché gli avversari ti puniscono senza possibilità di replica. Buono lo spirito, ma ci sono tante cose da migliorare. Dobbiamo focalizzarci ora sui prossimi impegni in programma, per proseguire nel nostro percorso di crescita”.

I TABELLINI

GIVOVA SCAFATI – HAPPY CASA BRINDISI 94-98

GIVOVA SCAFATI: Stone 8, Lamb 23, Pinkins 13, De Laurentiis 5, Landi 2, Rossato 2, Henry 19, Monaldi 9, Ikangi 4, Tchincharauli 2, Sauro n. e., Donda 7. Allenatore: Rossi Alessandro. Assistenti Allenatori: Nanni Francesco, Mollica Francesco.

HAPPY CASA BRINDISI: Tselan – Tsiene Etou 2, Burnell 9, Reed 33, Malaventura, Bowman 12, Vitucci n. e., Mascolo 5, Bocevski n. e., Mezzanotte 10, Riismaa, Bayehe 6, Dedonno n. e., Perkins 6, Dixson 15. Allenatore: Vitucci Frank. Assistente Allenatori: Corbani Fabio, Consoli Mattia.

ARBITRI: Di Martino Vincenzo di Santa Maria La Carità (Na), Del Gaudio Arianna di Massa di Somma (Na).

NOTE: Parziali: 31-27; 15-15; 29-26; 19-30. Falli: Scafati 28; Brindisi 23. Usciti per cinque falli: Pinkins, Landi, Rossato, Reed. Espulsi: Burnell. Tiri dal campo: Scafati 29/61 (47,5%); Brindisi 33/62 (53,2%). Tiri da due: Scafati 15/28 (53,6%); Brindisi 28/46 (60,9%). Tiri da tre: Scafati 14/33 (42,4%); Brindisi 5/16 (31,3%). Tiri liberi: Scafati 22/29 (75,9%); Brindisi 27/32 (84,4%). Rimbalzi: Scafati 37 (12 off.; 25 dif.); Brindisi 27 (7 off.; 20 dif.). Assist: Scafati 17; Brindisi 3. Palle perse: Scafati 17; Brindisi 11. Palle recuperate: Scafati 8; Brindisi 13. Stoppate: Scafati 1; Brindisi 0.