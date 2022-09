Marathon&Granfondo in tandem tra meno di una settimana sui Monti Eremita e Marzano. Archiviato ormai da tempo l’eccellente svolgimento della XC Piano Canale il 12 aprile scorso, la Ciclistica Oliveto Citra ha iniziato a programmare a piccoli passi la Marathon Monti Eremita e Marzano, terz’ultima prova del Giro della Campania Off Road in programma a Colliano domenica 11 settembre.

C’è molta attesa nel piccolo centro dell’entroterra salernitano per questa manifestazione che ha continuato a riscuotere enorme gradimento tra gli addetti ai lavori della mountain bike.

Lo scenario di gara è la Riserva Naturale che comprende il massiccio calcareo dei Monti Eremita (1579 metri di altitudine) e Marzano (1527 metri), all’interno dei territori comunali di Colliano, Laviano e Valva, in provincia di Salerno tra il fiume Sele e il confine con Muro Lucano, in Basilicata. In questi territori si sviluppano il percorso marathon di 57 chilometri e 2000 metri di dislivello, quello granfondo di 38 chilometri con 1350 metri di dislivello e l’escursionistico di 17 chilometri con 700 metri di dislivello.

Il percorso granfondo è rimasto identico all’edizione precedente mentre il tracciato marathon ha subito qualche piccola modifica sia sull’ordine dei tratti attraversati che con l’eliminazione di un paio di chilometri di salita e di asfalto.

L’iscrizione dovrà essere effettuata sul sito www.mtbonline.it mentre per i tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana è obbligatoria la doppia iscrizione sia tramite Fattore K che sul sito Mtbonline a questo link https://www.mtbonline.it/Evento/2026-marathon-monti-eremita-e-marzano

