Una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due agenti di polizia municipale. E’ stata indetta dal Comune di Amalfi che intende così potenziare il corpo di vigilanza all’interno del territorio comunale.

COME PRESENTARE DOMANDA

Dovrà essere formulata secondo il modulo (allegato A) scaricabile sul sito del Comune di Amalfi ed inoltrata esclusivamente a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno; con consegna diretta al Protocollo del Comune di Amalfi; a mezzo Pec all’indirizzo amalfi@asmepec.it. Indipendentemente dalle modalità di presentazione, occorre indicare il codice “AGPM2022”. Sulla busta esterna ed analogamente nell’oggetto della Pec deve essere apposta la dicitura “Domanda concorso agente di polizia municipale a tempo indeterminato”.

TERMINI PER PRESENTARE DOMANDA

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (n. 70 del 2 settembre 2022) ovvero entro il 2 ottobre 2022.

MODALITA’ DI ESAME

L’esame consisterà in una prova scritta teorico-pratica avente ad oggetto domande a risposta aperta e un quesito tecnico pratico sulle materie di esame; un colloquio orale avente ad oggetto le materie di esame. L’esame di idoneità richiede anche la conoscenza di una straniera a scelta tra il francese e l’inglese. Le materie di esame saranno invece le seguenti: codice della strada, regolamento di esecuzione del codice della strada, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, elementi di diritto amministrativo, ordinamento degli enti locali, elementi di diritto penale, elementi di procedura penale, elementi di procedura civile, toponomastica locale, storia e cultura amalfitana, lingua straniera a scelta tra francese ed inglese. Ciascuna prova si intenderà superata con un punteggio minimo di 21/30.

Nell’ipotesi in cui dovessero pervenire più di 30 domande di partecipazione al concorso, si procederà con test preselettivo che darà accesso all’esame ai primi 25 concorrenti che avranno riportato il punteggio più alto nella preselezione, ed eventuali ex aequo. Il punteggio riportato nel quiz preselettivo avrà valore esclusivamente ai fini dell’ammissione al concorso, ma non avrà alcun valore ai fini della redazione della graduatoria di merito che invece sarà redatta esclusivamente sulla scorta delle valutazioni riportate da ciascun candidato nelle due prove di esame e nella valutazione dei titoli. La graduatoria finale di merito sarà stilata in relazione al punteggio riportato nelle due prove di esame cui si aggiunge quello dei titoli valutati, e in conformità, a parità di merito, al disposto dell’art. 136 del regolamento comunale.