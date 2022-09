Castellammare, giornata d’inferno sulla statale: due incidenti in successione, motociclista grave in ospedale

Una manovra azzardata di un veicolo con targa francese provoca un grave incidente con un centauro che sopraggiungeva in direzione opposta. Sfiorata la tragedia: fratture multiple per il centauro investito

Pomeriggio complicato per quanti hanno dovuto percorrere la Statale 145, dalla soprelevata elle gallerie in successione, che dal casello autostradale di Castellammare di Stabia porta in Costiera Sorrentina e viceversa. Due gli incidenti, fortunatamente senza vittime, che hanno condizionato il traffico nel pomeriggio. Il secondo nei pressi delle rampe dello svincolo per Gragnano e Castellammare.

Il primo incidente sulla sopraelevata

Verso le 16,30 un auto, una Citroen, impattava contro un furgone dell’Anas fermo sulla soprelevata, a pochi chilometri dal casello e a pochi metri dal primo tratto di galleria. Probabilmente un colpo di sonno o una distrazione da parte del conducente che fortunatamente è uscito praticamente illeso dal veicolo. I sanitari avrebbero riscontrato solo contusioni ed escoriazioni.

Il secondo incidente nei pressi delle rampe di accesso da Gragnano e Castellmmare

Mentre il traffico era praticamente paralizzato per chilometri e la corsia verso Napoli dallo svincolo di Gragnano risultava praticamente paralizzata, quella verso Sorrento ritornava libera per i tanti che avevano passato lunghi minuti in coda. Ma ecco il secondo icnidente, più grave del primo con un centauro rimasto ferito.

In pratica una Peugeot con a bordo cittadini francesi, dopo essersi immessa sulla strada ad alta percorrenza utilizzando la rampa a nord che imbocca verso Napoli, o a causa della lunga coda o forse perchè il guidatore si era accorto di aver sbagliato direzione, azzardava una inversione a “U” proprio subito dopo la rampa e quindi in chiusura della curva per chi proveniva dal casello autostradale.

Tragedia sfiorata: centauro in ospedale con fratture ad una gamba

La sorte ha voluto che da quella curva, proprio mentre la Peugeot color argento effettuava la pericolosa manovra sopraggiungesse, con strada libera, uno scooter di grossa cilindrata che si è trovato improvvisamente e in maniera inattesa il veicolo che gli sbarrava la strada. Nessuna possibilità di evitare l’impatto e tragedia sfiorata.

Il centauro ha ovviamente avuto la peggio. Fratture multiple ad una gamba e moto completamente distrutta. Per i cittadini francesi a bordo dell’autovettura nessuna conseguenza.

Sul posto sono sopraggiunti i Carabinieri e un ambulanza. Il centauro, dopo che i sanitari a bordo del mezzo di soccorso gli hanno immobilizzato l’arto, una rapida corsa verso l’Ospedale di Castellammare di Stabia, mentre le forze dell’ordine hanno continuato con i rilievi e le misurazioni del caso.

Il traffico è rimasto paralizzato per diverse ore e solo in serata sta riprendendo il normale flusso.