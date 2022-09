Incidente sulla strada sopraelevata a Castellammare di Stabia: un’auto ha impattato contro un veicolo dell’Anas. Lo scontro non avrebbe provocato feriti ma sta causando in questo momento numerosi disagi alla circolazione da e verso Sorrento.

Castellammare, incidente sulla strada sopraelevata: auto impatta contro mezzo dell’Anas che invitava a “rallentare”

L’episodio è avvenuto alle ore 16 e 30 circa quando il conducente di una berlina, probabilmente in fase di sorpasso del mezzo dell’Anas che raccomandava di “rallentare”, ha perso il controllo dell’auto. L’incidente, come già accennato, sta provocando diversi disagi al traffico notoriamente già intenso in questo orario del giorno.

Alcuni chilometri di cosa si sono formati da Castellammare verso Sorrento mente nel senso opposto la coda di auto e giunta fin sotto le gallerie che portano dalla costiera verso l’area vesuviana stabiese.