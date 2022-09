E’ stata presentata ai Mass Media, la nuova “Associazione Evoluzione dell’Arte Bianca” di Umberto Fornito. Nel panoramicissimo e confortevolissimo, oltre che eccellente per servizio e cucina, ristorante “Gianni al Vesuvio”, l’interesse della tanta stampa giunta per conoscere i progetti della neonata associazione, permette di poter confermare che gli auspici sono del tutto favorevoli al prosieguo delle attività che questa associazione si prefigge di realizzare. Alla conferenza stampa, condotta dal giornalista enogastronomo Giuseppe De Girolamo e con la partecipazione dell’attrice Susanna Mendoza, madrina dell’evento, è intervenuto dapprima il presidente dell’Associazione Evoluzione dell’Atre Bianca Cav. Umberto Fornito, Maestro pizzaiuolo che ha dato lustro a Frattamaggiore sua terra natale, alla Campania sua amata regione ed all’Italia intera, con la conquista di numerosi trofei nel campo di gare, tornei e campionati dedicati alla pizza sia in campo nazionale che internazionale e mondiale, portandolo ad essere il super campione mondiale a Las Vegas. Sempre per la stessa nuova associazione, sono intervenuti il vice presidente Ciro Fornito, titolare della struttura ospitante la conferenza stampa e la tesoriera Felicia Annarumma, titolare dell’omonima azienda vinicola resasi famosa per la produzione, oltre che dei pregiati vini delle falde del Vesuvio, della ormai da tanti conosciuta ed apprezzata “Bomba d’Amore” una Falanghina spumantizzata. Al tavolo della conferenza si sono alternati per auto presentarsi e dire ognuno qualcosa in merito all’impegno assunto nel quadro costitutivo dei soci fondatori e sponsor, Gennaro Galeotafiore chef patron di “Sapori di Napoli – ogni boccone un’emozione” con la sua varietà di prelibatezze espresse dalla friggitoria napoletana che con i suoi sapori, presente a Casa San Remo, ha conquistato anche il mondo dei Vip, di seguito sono intervenuti i Maestri pizzaioli Aniello Falanga, Luca e Antonio Basilico, Simone Zullo e Giuseppe Cardone. Non poteva mancare anche un impegno delle istituzioni, rivolto a qualcosa che si ritiene di valido per l’espansione dei valori delle nostre professionalità, artigianalità di lavoro e produzioni artigianali, ed a questa partentesi non è voluto venir meno Rosario Lopa Portavoce della Consulta Nazionale per l’Agricoltura e Turismo, che con grande destrezza e capacità ha voluto rimarcare l’interesse di tutti verso alcuni punti del progetto presentato da A.E.A.B..

La presenza dei soci fondatori ed iscritti all’Associazione Evoluzione dell’Atre Bianca, ha completato l’espressione di desiderio e volontà di voler portare avanti con grande impegno gli obiettivi che l’ampio progetto presentato alla stampa propone al vasto mondo dell’Arte Bianca.

L’attenzione ai più piccoli con momenti d’insegnamento a loro dedicati da maestri del settore, l’impegno verso gli istituti alberghieri, i corsi di qualificazione per professionisti, aspiranti, dilettanti ed altro, comprese sagre, manifestazioni, campionati ed altro ancora, dimostra che il progetto dell’Associazione Evoluzione dell’Atre Bianca di Umberto Fornito è qualcosa di veramente valido da portare avanti, anche con un maggiore coinvolgimento delle istituzioni e di aziende di provata artigianalità dei prodotti nostrani ed italiani. Apprezzamenti per quest’idea sono stati espressi anche da tutta la stampa intervenuta alla serata che, con convinzione, ha riservato applausi ad ogni obiettivo annunciato da voler perseguire per far sì che l’iniziativa sia vincente. La serata si è chiusa, dato l’orario e dato il luogo che l’ospitava, con tante leccornie offerte in degustazione da Ciro Fornito con il suo “Gianni al Vesuvio”. E non poteva mancare, oltre ad un intervento pronunciato con commoventi parole di elogio per Umberto Fornito e ben augurali per l’A.E.A.B. dall’attrice Susanna Mendoza, giunta appositamente da Roma dove era appena rientrata da un suo lavoro teatrale tenuto in Grecia, anche la consegna di targhe, attestati e medaglie a soci fondatori e sponsor consegnati dalla stessa Mendoza insieme al presidente Fornito. Dulcis in fundo, il taglio di una stupenda torta dedicata alla neonata associazione, offerta dal Maestro pasticciere Nicola Obliato e di tanti altri dolci della sua pasticceria “Mille Dolcezze” a Frattamaggiore, accompagnati da brindisi con Bomba d’Amore, sono stati i momenti suggestivi che hanno ancor più emozionato il “sognatore” Cav. Umberto Fornito. E come recitano i versi di una nota canzone: “I sogni son desideri di felicità, se hai fede chissà che un giorno la sorte non ti arriverà” i sogni/desideri di Fornito, siamo certi, sono destinati a realizzarsi per l’impegno e la passione che ha sempre profuso in tutto ciò che aspirava portare al successo.

Giuseppe De Girolamo