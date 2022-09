È risultato negativo ai test per droga e alcol il 30enne di Frattamaggiore che la notte tra il 28 e il 29 agosto ha investito e ucciso facendo un cavallo con la moto a tutta velocità Elvira Zriba.

La 34enne napoletana, con origini tunisine, è rimasta vittima di un incidente stradale mortale in via Caracciolo, come otto mesi prima avvenne al fratello.

La donna, che lavorava presso uno chalet di Mergellina, è stata trascinata per diverse decine di metri, mentre attraversava la strada per andare a gettare l’immondizia

“Per quanto ci riguarda cambia poco. Quello che ha fatto questo soggetto deve essere punito con il massimo della pena. Questi delinquenti della strada hanno sterminato una famiglia. E’ tempo di dare pene esemplari” dichiara il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che sin dall’inizio ha seguito la vicenda ed è stato vicino alla famiglia.