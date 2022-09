Sesto appuntamento in calendario per il progetto di divulgazione culturale “Kepos 2022” voluto dalla Fondazione Walton per valorizzare il patrimonio archeologico, culturale e naturalistico dell’isola d’Ischia. Giovedì 8 Settembre alle ore 18:30 ad ospitare l’incontro sarà il Museo Archeologico di Pithecusae a Villa Arbusto con un focus dedicato al “rapporto tra il mondo greco e quello etrusco in ambito coloniale”. “Ci fu un tempo nel quale quasi tutta l’Italia fu sotto il dominio degli Etruschi”, così Catone il Censore nel II secolo a.C. ricordava ancora quella che era stata la potenza degli Etruschi, dal Tirreno all’Adriatico.

Partendo da queste suggestioni, dopo i saluti istituzionali, il Direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Valentino Nizzo, presenterà un intervento dal titolo “I popoli del mare. Greci e Etruschi nel Tirreno” cui farà seguito l’intervento del Direttore del Museo Archeologico di Napoli, Paolo Giulierini, dal titolo “I popoli della pesca tra Greci e Etruschi: mito e storia”, in cui si spiegherà quel delicato rapporto tra il mare e la pesca. Moderatrice del dibattito, sarà la Dott.ssa Mariangela Catuogno, responsabile scientifica del Progetto “Kepos”.

Gli Etruschi e i Greci sono presentati a confronto rispetto alle fonti letterarie, agli ambienti di pesca, all’evoluzione degli utensili e delle tecniche utilizzate, ai sistemi organizzativi e alle economie degli abitati e delle città costiere, che spesso giungono a battere monete con effigiate creature marine. Pescare è infatti un’esperienza con mille sfaccettature: riguarda le classi umili abituate a pesci di piccola taglia ma, talora, anche personaggi delle élites che compiono atti di eroismo contro “mostri del mare”, sono alla base dello sviluppo di raffigurazioni su tombe o classi vascolari al limite della mitologia.