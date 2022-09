Ricercare servizi sul web è sempre più facile e veloce, grazie alle tante proposte presenti sul mercato anche per quanto concerne utility in linea con la stagione, come ad esempio la cura e la manutenzione del giardino e dello spazio outdoor. Di certo, valorizzare lo spazio esterno è una necessità durante l’intero arco dell’anno, in modo che possa essere rigoglioso e accogliente durante la stagione estiva ma anche preservarsi al meglio in inverno. Visitando il sito prontopro.it è possibile trovare lo specialista più in linea con le proprie necessità e richiedere il servizio di proprio interesse in pochi click.

Come arredare il giardino

Il vantaggio di avere uno spazio esterno da poter persino arredare per i momenti di relax o per organizzare un pranzo, un barbecue o una festa tra amici è innegabile: occorre però organizzarlo in modo che ogni elemento sia in linea con il verde e non rubi più spazio del dovuto, un po’ come avviene anche in casa. Ovviamente si può trattare anche solo di una grande terrazza e in ogni caso avere un servizio che possa suggerire il modo migliore per arredarlo si rivela sempre utile.

Una delle prime cose da considerare è la creazione di una zona d’ombra, specie nelle calde giornate estive: un pergolato o l’inserimento di una tenda da sole su una balconata sono di certo le soluzioni migliori: proprio qui è possibile inserire, ad esempio, un tavolo e delle sedie sia per consumare un pasto che per leggere un libro, magari sorseggiando una bevanda. Un’altra soluzione, specie se presente anche una piscina, è avvalersi di uno o più ombrelloni, sotto i quali rilassarsi dopo una nuotata.

Le soluzioni di arredo per un giardino sono molteplici e vanno dal classico al moderno, con elementi in PVC, in vimini e persino in legno a seconda dei gusti e dell’atmosfera che si vuole ricreare.

Di sicuro, sarà interessante scegliere anche l’illuminazione adatta per le serate estive, al fine di ricreare un paesaggio suggestivo e pratico per godere dell’aria fresca anche quando tramonta il sole: lanterne, candele, ma anche luci elettriche si possono posizionare nei punti strategici per avere l’atmosfera giusta per ogni occasione.

L’importanza di prendersi cura delle piante

Che si tratti di semplice erba o di fiori più impegnativi e persino di alberi, ogni tipologia di verde ha bisogno di determinate cure per essere sempre rigogliosa e non subire troppo gli effetti dell’inverno. Un giardiniere esperto saprà consigliare il trattamento migliore e si può persino occupare di curare le piante periodicamente. Potrebbe ad esempio suggerire anche sistemi di irrigazione automatica, cui abbinare la potatura quando serve. Sfalciare l’erba, tagliare i rami secchi e concimare sono operazioni che può fare un esperto ma cui talvolta si può tranquillamente provvedere in autonomia.

L’uso di diserbanti chimici può essere sostituito, sempre secondo il consiglio degli esperti, da quello di prodotti naturali o dalla promozione di insetti antagonisti dei parassiti. Con tutte queste accortezze si può avere un verde sempre sano e durevole nel tempo. Esistono però altri elementi che possono far parte di un giardino, come il vialetto, un muretto o rifiniture che consentono di contenere il verde o di passeggiare senza rovinare il prato. Proprio per questo, in fase di progettazione può essere utile affidarsi nelle mani di specialisti del settore che possano organizzare al meglio il progetto al fine di creare uno spazio in cui stile e praticità siano in perfetto equilibrio. In alcuni casi, tale servizio include anche la rimozione e ripulitura di uno spazio vecchio e obsoleto per la piantumazione di nuove piante e riorganizzazione a partire da zero.