Caso Hozjan, il Napoli Futsal non ci sta. Il partenopei hanno preso atto che, nella giornata del 5 settembre 2022, il calcettista Nejc Hozjan è stato presentato ufficialmente con un video sulla pagina facebook Noia Portus Apostoli FS (QUI).

In merito alla vicenda il club comunica che ad oggi, il calcettista Hozjan è ancora tesserato per il Napoli e continuerà ad intraprendere tutte le azioni legali, in ogni sede, per difendere l’immagine e i diritti del Napoli, come già spiegato in questo articolo: https://bit.ly/3KTqVK8.

Il presidente Perugino ribadisce un concetto: “Andare fino in fondo in questa vicenda non è solo una battaglia della nostra società ma di tutto il movimento. Non ci fermeranno, vogliono il braccio di ferro, noi sappiamo di avere ragione e lo dimostreremo. Così finirà una volta e per sempre questo modo di agire dei tesserati mal consigliati da agenzie di rappresentanza sportiva. Invece di tutelarli li indirizzano verso gravi errori che comporteranno notevoli danni economici ai loro assistiti”.