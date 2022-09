“E’ inconcepibile che Conte tenga in stallo un Paese e blocchi aiuti per miliardi a famiglie e imprese solo per propaganda usando un emendamento del suo gruppo. I cittadini hanno il diritto di ricevere un aiuto per contrastare il caro bollette in attesa del prezzo massimo al tetto del gas, che è la via da seguire contestualmente alle sanzioni contro la Russia, sulle quali anche il presidente Mattarella è intervenuto oggi chiedendo di non retrocedere”. Lo ha detto il senatore di Impegno Civico, Sergio Vaccaro.

“Ma non possono essere i cittadini – prosegue – a pagare le bizze del partito di Conte, che oggi protesta per la mancata risoluzione del problema dei crediti Superbonus bloccati, provando a far dimenticare agli italiani che lui ha fatto cadere il governo proprio mentre quel problema lo stava per risolvere. Serve rispetto per le migliaia di imprenditori e cittadini. Conte la smetta di giocare con la vite delle persone.

Siamo di fronte a una situazione drammatica: bisogna smetterla con i bracci di ferro strumentali e approvare immediatamente gli aiuti alle imprese, che rischiano il collasso, e alle famiglie, che con il caro energia stanno perdendo sempre più potere d’acquisto. Almeno davanti a provvedimenti così importanti per il futuro del Paese – conclude Vaccaro – si dovrebbe avere la decenza di sospendere per un attimo la campagna elettorale e, tutti uniti, approvare prima possibile il decreto Aiuti bis”.