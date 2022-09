Granfondo Campania, tutto pronto per la gara ciclistica di domenica 18 settembre. Partenza e arrivo da Vulcano Buono: l’11 settembre si chiuderanno le iscrizioni.

Fervono i preparativi per la quarta edizione della Granfondo Campania, la gara ciclistica in programma domenica 18 settembre, con partenza e arrivo dal Vulcano Buono di Nola, attraverso un percorso di oltre 100 chilometri che attraversa più di venti comuni di tre diverse province.

Come al solito quello studiato dagli organizzatori dell’Asd Black Panthers, guidati da Francesco Vitiello, è un tracciato ricco di spunti tecnici e di vedute mozzafiato, caratterizzato da diverse asperità e da un gran premio della montagna, quello posto dopo 80 km dal via a Taurano (3,3 km l’ascesa, con una pendenza media del 6,4%) destinato a segnare profondamente la lotta per la vittoria finale.

Ancora una volta cuore della manifestazione è Vulcano Buono, il centro commerciale di Nola che per il quarto anno consecutivo ha aperto le porte alla kermesse ciclistica. Nelle aree di Vulcano Buono verrà anche allestito il bike village (a ridosso dell’arco di partenza, dove sarà possibile ritirare i pacchi gara e dove verrà ricavata un’area hospitality). Sempre nel centro commerciale, poi, sabato 17 settembre sarà organizzata la conferenza di presentazione della gara, alla presenza tra gli altri dell’ex corridore professionista Lello Ferrara.

Le iscrizioni alla gara procedono spedite. Le procedure per poter partecipare si chiuderanno domenica 11 settembre: fino ad allora sarà possibile iscriversi sul sito www.speedpass.it, acquisendo il diritto al ritiro, oltre al dorsale per la partecipazione, anche del pacco gara.