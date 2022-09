Innovazione e sostenibilità: è tutto pronto a Roma per i Norns Awards 2022. La cerimonia di consegna di uno dei premi internazionali più ambiti dedicato alle aziende, vedrà tra i protagonisti anche Lenus Media, agenzia di comunicazione con sede a Roma e Salerno, con il suo CEO, Emanuele Pisapia. Quest’ultimo sarà presente ai Norns Awards, la cerimonia e la serata di gala si terranno venerdì 9 settembre 2022 presso il Grand Hotel Parco dei Principi di Roma.

Emanuele Pisapia di Lenus Media ai Norns Awards 2022

“Sono davvero orgoglioso di prendere parte alla prima premiazione in Italia dei Norns Awards. – ha detto Emanuele Pisapia – Il premio celebra le eccellenze ed indica la strada per gli imprenditori che cercano l’ispirazione nelle storie di successo di aziende e businessmen internazionali. Con progetti come Vita da Imprenditore e Lenus Media coltiviamo le eccellenze dal 2008. Essere parte di questa grande iniziativa è fonte di grande orgoglio e di ispirazione. Continuate a lasciarvi ispirare perché è ciò di cui ogni imprenditore ha bisogno”.

Recentemente Emanuele Pisapia ha pubblicato il libro “Digital Workout – Il piano di allenamento per gli imprenditori che vogliono riprendere il controllo della propria azienda”, iniziativa firmata da Lenus Media completamente dedicata alla brand reputation per gli imprenditori. Nell’ambito del progetto Digital Workout sono già stati varati gli strumenti “Quanto sei digitale” e “Brand Reputation”.

“Eccellenza, innovazione, creatività”

I Norns Awards sono un’iniziativa di International Awards & Luxury Events Pte Ltd. “Ogni anno il nostro unico scopo – ha spiegato Elisa Mattos, co-fondatrice del premio – è quello di far conoscere e di premiare persone ed aziende che hanno nel loro Dna i valori dell’eccellenza, dell’innovazione, della creatività e che mettono al centro i propri dipendenti. Spesso gli sforzi alla base dei successi di un individuo o di un’azienda non sono facilmente riconoscibili. I Norns Awards mirano a dimostrare che i grandi valori che muovono le persone possono essere sempre più al centro dei nostri discorsi”.

Tra i vincitori degli Special Awards ci saranno Neil Patel – NP Digital, l’economista Dirlene Silva, Giuseppe Scognamiglio, Chairman Eastwest European Institute, il giornalista e scrittore Roberto Race, Lara Mansour di A&E Magazine, Léa Got e Anne-Sophie Raoult di Hipli, Minori Takechi Ceo di Gatebox e Marco Giordano di Re d’Italia Art.