“Ha ragione il direttore generale della Confiap, Giovanni Centrella, quando dice che alle aziende e alle famiglie non servono le promesse effimere della campagna elettorale sugli aiuti contro il caro bollette. Ha ragione quando invoca il buon senso delle forze politiche, quando chiede che si mettano in campo azioni concrete e non si continui a parlare per spot ‘acchiappavoti’.

Ha talmente ragione che io oggi gli chiedo di sedersi al tavolo con noi e stare a sentire il piano che abbiamo già pronto per arginare il disastro provocato dall’aumento dell’energia elettrica.

La propaganda elettorale la lasciamo alla sinistra che, conscia della sconfitta del prossimo 25 settembre, non ha le idee chiare sul da farsi. Noi sappiamo già come intervenire per aiuti mirati ad evitare il tracollo economico del Paese intero”. Lo afferma il consigliere regionale Severino Nappi, capolista della Lega alla Camera dei deputati nel collegio Campania 1.