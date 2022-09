Aggressione choc a Palma Campania, 16enne preso a pugni: ricoverato in prognosi riservata

Un pugno lo ha colpito all’occhio, facendolo stramazzare a terra privo di sensi: adesso un 16enne di Palma Campania si trova ricoverato con un trauma cranico all’ospedale di Nola. Le sue condizioni erano state definite preoccupanti ma nella serata di ieri pare ci siano stati i primi miglioramenti. L’episodio è avvenuto due notti fa in via Querce proprio a Palma Campania. Qui si sarebbero scontrati due gruppi di ragazzi, tutti minorenni.

Sull’episodio stanno indagando i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Nola. Sul posto in via Querce sono intervenuti invece un’ambulanza del 118, per soccorrere subito il 16enne, e i militari della stazione di Palma Campania. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’aggressione ed è probabile che nelle prossime ore scatteranno le denunce per tre minorenni, tutti già individuati.

La vittima, come già accennato, ha 16 anni, è uno studente ed è considerato un ragazzo tranquillo, figlio di commercianti. Anche gli aggressori non sarebbero considerate “teste calde”. Nessun precedente penale. Perché allora sferrare un pugno simile ad un coetaneo? L’ipotesi è che tra i giovani ci fossero vecchie ruggini mai chiarite.

In particolare i carabinieri si stanno concentrando su un episodio avvenuto nell’avellinese per il quale il 16enne avrebbe fatto la “spia”. Quando si sono trovati faccia a faccia i due gruppi è scattata la violenza. Il 16enne si trova ancora ricoverato in ospedale a Nola. La sua prognosi è riservata ma ci sarebbero stati i primi segnali di miglioramento. Il colpo che gli è stato sferrato gli ha causato un trauma cranico, ma adesso sarebbe cosciente.

Emergenza violenza tra giovani

Provvidenziale l’arrivo immediato dei soccorsi in via Querce che si trova, tra l’altro, a poca distanza dalla stazione dei carabinieri di Palma Campania. Un episodio che riaccende sicuramente i riflettori sull’emergenza violenza tra i giovani e sulla quale le forze dell’ordine sono al lavoro ormai da mesi.