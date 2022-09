Giovedì 15 settembre, alle ore 11.30 in sala del Consiglio del Comune di Pompei, si terrò la presentazione della seconda edizione dell’evento Pompei Street Festival, in programma nei giorni 22-23-24 settembre p.v. La manifestazione organizzata dal Comune di Pompei si avvale della collaborazione della struttura Art and Change Impresa Sociale e della partecipazione del Parco Archeologico, attivando così con l’evento il nuovo protocollo firmato con Amministrazione comunale per lo sviluppo turistico-economico di Pompei e dell’intero territorio vesuviano.

Pompei Street Festival 2022, giovedì prossimo la presentazione: cinema, arte, foto e musica

Le Istituzioni e gli organizzatori dell’evento, che accoglieranno i giornalisti, illustreranno i contenuti della prossima edizione della manifestazione che si pone l’obiettivo, attraverso l’arte, di promuovere lo sviluppo territoriale e di sensibilizzare le coscienze sociali in particolare dei giovani cittadini di Pompei alla cultura, all’unione e all’integrazione.

La seconda edizione del Pompei Street Festival sarà suddivisa in quattro sezioni: cinema, con un concorso internazionale dedicato ai corti e ai documentari sul tema della socialità-archeologia-arte/arte urbana; musica, con i Dj Set on the street di Daddy G dei Massive Attack, Paolo Polcari degli Almamegretta e Filo Q; arte, con la partecipazione di 32 street artist. provenienti da 23 nazioni e 5 continenti. che realizzeranno con le loro attività 21 opere di riqualificazione urbana e un live show; foto, con una mostra dedicata alle guerre nel mondo attraverso gli scatti di fotoreporter e workshop con 3 tra i migliori fotografi della Campania. Incontri, dibattiti e laboratori tematici completeranno il fitto calendario della kermesse.