Una stazione della Circumvesuviana totalmente in Lego. Con tanto di macchinisti, pendolari e addirittura i venditori di calzini. Un’idea stravolgente ed originale. Superati i primi due step Andrea è riuscito ad arrivare in finale. L’iniziativa è stata promossa da una sezione della Lego dove chiunque può proporre i propri progetti. La casa di giocattoli propone bensì due alternative: realizzarlo per davvero, come ha fatto Testa o farlo a computer a livello virtuale.

La stazione della Circumvesuviana in versione Lego: ecco il contest

Tuttavia per riuscire a restare in gara bisogna raggiungere un numero di consensi ottenuti da chi vota i vari progetti. Andrea Testa con la sua Circumvesuviana in Lego è riuscito così ad arrivare all’ultimo step, superando i primi due. Per vincere, e dunque, far finire la sua opera sul tavolo della Lego, che valuterà poi se metterla o no in commercio, il progetto di Andrea ha bisogno dello sprint finale, ossia raggiungere 10mila voti entro il numero di giorni in cui la gara è in corso.

La pagina Facebook “Circumvesuviana misteri irrisolti” sta promuovendo l’idea della Circumvesuviana in Lego. L’invito è quello di andare a votare per trovare la Circum in ogni negozio di giocattoli.

Francesca Tufano