Restyling dello stadio “Bellucci”, ultimo atto: ok alla gara da centomila euro per i nuovi spalti. Si tratta di uno step necessario per ottenere l’omologazione dell’impianto sportivo a ospitare competizioni “targate” FIGC. Detto, fatto. L’amministrazione del sindaco Carmine Lo Sapio ha infatti deciso di impegnare nel bilancio 2022 ben centomila euro – circa 82mila euro per la sola posa in opera, più IVA – per 4 tribune: 3 da installare nel settore “padroni di casa” con corridoio a 6 o 8 gradoni; l’ultima tribuna sarà destinata agli “ospiti”.

Ad aggiudicarsi i lavori è stata una Srl di costruzioni con sede in provincia di Potenza. I tempi, per i costruttori, sono davvero stretti: 40 giorni. E poi lo storico campo sportivo di via Lepanto – appena riaperto dopo 12 anni di attesa, giusto in tempo per ospitare le gare casalinghe del FC Pompei, che quest’anno milita nel campionato di Eccellenza – avrà anche spalti nuovi di zecca.

Una storia infinita

Il campo è stato finalmente oggetto di una significativa campagna di restyling e adeguamento alle norme di sicurezza, che hanno interessato soprattutto gli spogliatoi e il terreno di gioco. L’amministrazione comunale – per ottenere l’ultimo sospirato via libera, giunto due settimane fa da CONI, LND, Commissione di Vigilanza sui luoghi pubblici – lo scorso giugno decise di spendere altri 185 mila euro. Il progetto di restyling – a differenza del precedente, con lavori partiti nel 2015 e mai ultimati nonostante un finanziamento regionale di circa un milione e 400 mila euro – ha trovato infine la necessaria copertura finanziaria grazie ad appositi fondi stanziati nell’ultimo bilancio da 105 mila euro complessivi.

Il 13 giugno scorso, ben 55 mila euro furono prelevati da un “avanzo di amministrazione”: quote accantonate come proventi da Dia e da condoni negli anni 2019 e 2020. Un’ ultima postilla: la giunta del sindaco Lo Sapio vuole coprire il 67% delle spese di gestione dello stadio tramite il pagamento degli allenamenti anche serali, o delle partite, che si disputeranno presso il nuovo impianto sportivo. Chiedere di disputare una partita di calcio al “Bellucci” di via Lepanto costerà 120 euro. Svolgere un allenamento da 90 minuti, invece, costerà 75 euro.