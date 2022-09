C’è tempo fino al 13 settembre 2022 per iscriversi al Corso di Formazione per Archivista editoriale. Si tratta del corso gratuito in Giornalismo Digitale su iniziativa di Format – Impresa sociale, specializzata nei progetti di formazione professionale e manageriale; Lenus Media, agenzia di comunicazione con sede a Cava de’ Tirreni; Direzione Hotel, piattaforma digitale dedicata alla gestione di hotel, b&b, agriturismi e strutture extra-alberghiere; il Gazzettino vesuviano, testata giornalistica dedicata alla cronaca, all’approfondimento, alla politica, alla cultura, allo sport.

Corso di Formazione per Archivista Editoriale: iscrizioni fino al 13 settembre

Il Corso è destinato a persone tra i 16 ed i 35 anni che non lavorano, non studiano e che risiedono in Campania. Nello specifico possono partecipare: Neet (senza impiego e non iscritti a corsi di formazione o aggiornamento) di età compresa tra i 16 ed i 29 anni; Non Neet di età compresa tra i 16 ed i 35 anni (34 anni e 364 giorni) che risultino ammessi alle operazioni finanziate con l’Asse 1 Bis del Par Campania.

Ecco i contenuti del Corso

I contenuti del corso comprendono: linguaggi di comunicazione digitali in campo editoriale; acquisizione degli strumenti di comunicazione e marketing digitale; elaborazione di prodotti multimediali relativi al giornalismo; elementi di social media management. Il corso ha una durata di 209 ore di cui 104 di stage. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 335 5405588.

Il Corso di Formazione in Archivista Editoriale è stato elaborato nell’ambito delle iniziative a favore dell’occupazione giovanile dell’Unione Europea e di Garanzia Giovani, con il contributo dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (Anpal) e della Regione Campania.