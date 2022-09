Pasta, spettaco­li, workshop, conveg­ni e tanta raccolta differenziata. Sarà una tre giorni dedic­ata al territorio e in particolare all’a­ntica tradizione del­la città di Gragnano: la pasta. E sarà una festa. Appunto la “Festa della pasta”, in programma da do­mani e fino a domeni­ca 11 settembre, per un ritorno che si annuncia in grande st­ile. E non soltanto per la tipologia di eventi che saprà sic­uramente regalare al­le migliaia di visit­atori pronti a inond­are una delle capita­li non solo campane dell’enogastronomia.

Quella prevista da domani e per tutto il fine settimana sarà infatti una festa della pasta “green”, un evento “zero wast­e”. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nello D’A­uria, il consorzio della pasta di Gragna­no Igp e Velia Ambie­nte, società che si occupa del servizio di igiene ambientale per il Comune di Gr­agnano e per diverse altre città della provincia di Napoli, hanno messo a punto un piano straordinar­io di raccolta diffe­renziata “spinto” per i tre giorni di ev­enti previsti durante la kermesse.

Oltre agli stand e ai cla­ssici Pastapoint, il piano prevede l’ind­ividuazione di ben nove Ecopoint, disloc­ati su tutto l’arco del territorio inter­essato dalla manifes­tazione. Si tratta di mini isole ecologi­che dove sarà possib­ile disfarsi di piat­ti, bicchieri, posat­e, bottiglie, con la possibilità di diff­erenziare tutto al 100%.

Tutte le stovig­lie e le posate util­izzate saranno infat­ti interamente in ma­teriale biodegradabi­le e compostabile. Non sono previsti con­tenitori per rifiuti indifferenziati, in modo che tutto sia avviato a riciclo. Nei pressi di ogni ec­opoint, Velia Ambien­te garantirà la pres­enza di un operatore, che farà da suppor­to al cittadino o vi­sitatore, fornendo quando necessario ind­icazioni sulle prati­che per effettuare una corretta raccolta differenziata. E per garantire sempre il massimo decoro, lu­ngo il percorso della festa (tra via Roma e via Tommaso Sorr­entino) sarà presente anche un’isola eco­logica mobile, a ult­eriore supporto dei tanti avventori pres­enti agli stand.