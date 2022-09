La “professoressa” del corsivo Elisa Esposito sbarca a Castellammare di Stabia

La “professoressa” del corsivo sbarca a Castellammare di Stabia: la tiktoker Elisa Esposito sarà l’ospite d’onore per l’inaugurazione di una nuova attività in città. Tra le protagonisti dell’estate, la prof è diventata popolare specie tra i giovanissimi grazie ai suoi video “in corsivo”, un curioso metodo di pronunciare le parole in cui finali delle frasi vengono allungati.

Elisa Esposito sarà a Castellammare domenica 11 settembre 2022 alle ore 18 e 30 presso un esercizio commerciale di via Cosenza che proprio domani aprirà i battenti. “Ti aspettiamo per un’imperdibile lezione con la professoressa“, promette la locandina. Originaria di Milano, 19 anni, Esposito è seguita da oltre un milione di persone su TikTok e conta 345mila followers su Instagram.

Un successo sui social media enorme in pochissimo tempo, raggiunto attraverso i suoi contenuti. Il “corsivo”, un modo di parlare ironico, vuole prendere in giro il gergo delle ragazze milanesi. “L’ho scoperto io stessa su TikTok – ha spiegato Elisa Esposito – già da qualche anno andava di moda. Essendo di Milano ho notato che le mie amiche parlavano effettivamente così. Così mi sono messa a dare videolezioni di corsivo. Ma l’ho fatto per scherzare, neanche io pensavo che i miei video esplodessero così tanto. La prof del corsivo è un personaggio, nella vita reale non parlo così”.

Appena pochi giorni fa la stessa “professoressa”, su TikTok, ha annunciato di non essere più fidanzata. “Ho condiviso la mia relazione sui social per otto mesi – ha detto – è giusto che ve lo faccia sapere perché non troverete più contenuti insieme a quella persona. Ho sofferto abbastanza. Non stavo più bene con quella persona. Mi raccomando mettete la vostra felicità sempre prima di ogni cosa. Cosa che io non ho fatto per un po’ di tempo, ma sono sicura che d’ora in poi lo farò. Già adesso sono molto più tranquilla”.