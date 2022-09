La Turris si aggiudica meritamente il derby contro la Juve Stabia al Menti, battendo le vespe per 2-0 con i gol nella ripresa di Leonetti e Haoudi. I gialloblu si sono dimostrati inefficaci in attacco, oltre che poco registrati in difesa

La Turris di mister Padalino, ex Juve Stabia, ha dato evidenza di essere in palla, cinica e ben quadrata.

La cronaca

Al 2′ la Juve Stabia spreca una buona occasione sottoporta con Altobelli, dopo incursione di Pandolfi sulla sinistra con tiro parato da Perina.

Al 22′ occasione gol della Turris con il portiere Barosi che sbroglia la situazione creata sull’asse Ercolano-Giannone.

Al 37′ Turris sugli scudi con tiro dalla distanza di Haoudi deviato da Barosi.

Ad inizio secondo tempo al 4′ Maniero di testa su azione d’angolo colpisce a colpo sicuro e sulla linea salva Pandolfi.

Al 7′ risponde Berardocco con tiro dalla distanza, respinge Perina.

Al 9′ gol della Turris: cross dalla destra in area stabiese, arriva Leonetti che segna.

Al 17′ grande azione di Pandolfi che al volo tira e Perina devia sulla traversa.

Al 27′ espulso Tonucci per doppia ammonizione.

Al 31′ raddoppio Turris con Haoudi dopo un coast to coast finalizzato con un gran tiro in area.

Il match si chiude così con la Turris che viola il Menti. Juve Stabia deludente dopo la vittoria in trasferta contro la Gelbison alla prima.

Tabellino

JUVE STABIA (4-3-3): Barosi 5.5; Maggioni 5 Tonucci 5 Cinaglia 5.5 Dell’Orfanello 5 (19′ st Mignanelli 5); Altobelli 5 Berardocco 5.5 (19′ st Guarracino 5.5) Ricci 5 (34′ st Caldore sv); Scaccabarozzi 5.5 Pandolfi 6 (19′ st Della Pietra 5.5) Bentivegna 5 (42′ st D’Agostino sv). All.: Colucci 5.

TURRIS (3-4-3): Perina 7; Manzi 6 Di Nunzio 6 Frascatore 6; Ercolano 6.5 Haoudi 7 (33′ st Longo sv) Acquadro 6 (24′ st Gallo 6) Contessa 6; Giannone 6.5 (33′ st Tagourdeau sv) Maniero 6 (15′ st Santaniello 6) Leonetti 7 (24′ st Stampete 6). All.: Padalino 7.

Arbitro: Monaldi di Macerata 6.

Marcatori: 9′ st Leonetti (T), 31′ st Haoudi (T)

Espulso: 27’st Tonucci (JS) per doppia ammonizione

Ammoniti : Tonucci (JS), Giannone (T), Contessa (T), Manzi (T)

Spettatori circa 2.000. Angoli 3-3. Recupero: 1′ pt- 5’st.

Domenico Ferraro