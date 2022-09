Venerdì pomeriggio gli agenti del Commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, hanno rinvenuto e sequestrato in via Evangelista Torricelli, dietro un pannello in alluminio posto a delimitazione di un cantiere edile, una borsa contenente una scatola con 33 cartucce GFL cal. 38 special e 2 buste contenenti circa 357 grammi di marijuana.