Stanotte, in largo Banchi Nuovi, un giovane, mentre era in compagnia di alcuni amici, è stato avvicinato da due individui e, al suo rifiuto di acquistare sostanza stupefacente, uno dei due gli ha sottratto il telefono cellulare dalle tasche per poi darsi alla fuga. La vittima ha subito inseguito e bloccato uno dei due rapinatori ma, a seguito delle minacce ricevute, ha desistito.

I Falchi della Squadra Mobile, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno rintracciato e bloccato, poco dopo, i rapinatori in piazzetta Nilo.

V.E., 31enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina impropria mentre il complice, 17enne napoletano, è stato denunciato per lo stesso reato.