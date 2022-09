Missile imprendibile di Gagliardi: la Cavese vince in rimonta

Colpo grosso in esterna della Cavese che, sul neutro di Pomigliano D’Arco, supera per 1-2 una buona e temibile Afragolese in quella che era definita la gara di cartello della giornata. Il valore delle due compagini era di tutto rispetto e dunque, per gli uomini di mister Troise, l’intera posta in palio ottenuta rappresenta un concreto segnale a questo campionato.

Pur non brillando sul piano del gioco, soprattutto a centrocampo, la Cavese dimostra margini di miglioramento in quello che, per ora, sembra l’unico punto debole e cioè la condizione fisica. Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, succede tutto nella ripresa quando, dopo aver subito lo svantaggio, gli aquilotti trovano i gol con un rigore di Foggia e soprattutto con una bordata dai 30 metri del bravo Gagliardi che manda in visibilio gli oltre 700 tifosi giunti da Cava de’ Tirreni.

Troise schiera ancora il 4-3-3 con Colombo tra i pali, Altobello e Lomasto al centro della difesa insieme ad Anzano a destra (esordio per il giovanissimo della juniores preferito a Rossi) ed a Maffei a sinistra. Il tridente di centrocampo è composto a destra da Gaeta (esordio da titolare), al centro da Aliperta ed a sinistra da Bezzon ed, infine, in attacco, Banegas a destra e Bacio Terracino a sinistra supportano il centrale Foggia (preferito ancora a Bubas). Ancora tribuna per D’Angelo, Cappa e Palma.

L’Afragolese schiera in campo i suoi pezzi migliori con un solidissimo 4-5-1. Pronti via e la Cavese subisce subito un infortunio al 4’ minuto: il centrale Altobello, sfortunato, è costretto a lasciare il posto a Fissore. Una brutta tegola per la retroguardia biancoblù che si spera non abbia un seguito. Per tutta la gara la Cavese cerca di creare pericolosità in attacco, ma il filtro tra centrocampo e attacco lascia molto a desiderare ed ogni azione si svolge in maniera lenta e prevedibile consentendo all’Afragolese di chiudere tutti i varchi.

La cronaca

All’8’ la conclusione di Bacio Terracino termina fuori di poco. Rispondono i rossoblù prima al 25’ con Cerone (ex Giugliano) che serve al limite dell’area Virgilio il quale calcia alto da buona posizione, e poi al 36’ con Longo che, di testa, conclude tra le braccia di Colombo. Il portiere aquilotto si erge da protagonista al 43’ quando compie un doppio miracolo prima sulla botta ravvicinata di Forte e poi, sul prosieguo dell’azione, sul colpo di testa di Da Dalt che devia in angolo.

Nella ripresa il copione non cambia e l’unica differenza la fanno i gol. Al 48’ Cerone serve Romeo che mette al centro per Longo il quale, di testa, non colpisce il bersaglio, mentre al 51’ l’Afragolese passa: leggerezza di Lomasto, il quale stecca nel retropassaggio di testa per Colombo e permette a Longo di rubare palla e di servire al centro il solo Da Dalt, il quale appoggia comodamente in rete. L’episodio scuote di molto gli aquilotti tanto da trovare subito il pari al 58’. Il tiro mancino di Banegas trova la deviazione di Provitolo sui piedi di Foggia il quale viene atterrato da Forte: calcio di rigore tirato da Foggia il quale spiazza il portiere napoletano.

Il tecnico Troise capisce che la partita è difficile ma non impossibile e quindi basterebbe solo più vivacità nella manovra offensiva e più fisicità: entrano, infatti, Salandria, Gagliardi e Bubas al posto di Gaeta e Aliperta e Foggia. Il gol partita arriva pure ma in modo sorprendente per tutti con un missile dai 30 metri di Gagliardi che non lascia scampo a Provitolo. Il forcing finale dell’Afragolese non produce nessun grattacapo alla retroguardia biancoblù la quale si rafforza con l’ingresso di Munoz al posto di Bacio Terracino e dopo sei, interminabili, minuti di recupero, la Cavese esulta per la sua seconda vittoria consecutiva e divide il primato in classifica con Casarano, Brindisi e Nardò.

Tabellino

AFRAGOLESE 1 – CAVESE 2

52’Da Dalt – 58’rig. Foggia – 80’Gagliardi

AFRAGOLESE (4-5-1): Provitolo; Manco, Forte, Mansi (90’Caso Naturale), Picascia (66’Aracri); Da Dalt, Esposito A., Cerone, Virgilio (87’Esposito), Romeo (62’Percuoco); Longo

In panchina: Mazzone, Cordato, Aracri, Caso Naturale, Percuoco, Esposito F., Langone, Lippo, Volpicelli

Allenatore: Leonardo Bitetto

CAVESE (4-3-3): Colombo; Anzano, Altobello (4’Fissore), Lomasto, Maffei; Gaeta (62’Salandria), Aliperta (66’Gagliardi), Bezzon; Banegas, Foggia (67’Bubas), Bacio Terracino (83’Munoz)

In panchina: Angeletti, Rossi, Salandria, Gagliardi, Bubas, Puglisi, Munoz, D’Amore, Fissore

Allenatore: Emanuele Troise

SQUALIFICATI: /

INFORTUNATI: D’Angelo, Palma, Cappa (Cavese)

ARBITRO: Dario Acquafredda di Molfetta

SPETTATORI: circa 300 con circa 700 ospiti

AMMONITI: Longo, Manco, Mansi. Bezzon, Fissore, Maffei

ESPULSI: /

ANGOLI: 7-6

RECUPERO: 3pt, 6+1st

Andrea Siani