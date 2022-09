Se sei un appassionato di giocate online sicuramente cerchi novità, e per questo noi di siticasinononaams.com abbiamo deciso di offrirti un’accurata panoramica su tutti i nuovi casinò online presenti sulla penisola italiana. L’obiettivo è di individuare quelli legali, che possono offrirti la massima sicurezza e i migliori software. Grazie a ciò, conoscerai il miglior casinò Non AAMS e eviterai di imbatterti in siti ingannevoli oppure che non sono in grado di offrirti giuste e nuove garanzie. In riferimento a quanto sin qui premesso, vediamo dunque un elenco dei migliori nuovi casinò online italiani nel 2022.

Quali sono i migliori casinò online italiani?

Se stai cercano il miglior nuovo casinò online del 2022 con i relativi bonus e che opera sulla penisola italiana, a seguire ne potrai trovare un buon numero e in grado di farti divertire per l’intera giornata. Tra l’altro troverai elencati alcuni nuovi casinò online in grado di offrirti svariate e interessantissime novità promozionali e numerosi free spins.

888 Casino

Bonus alla registrazione: 20€

Casino completo e funzionale

I migliori titoli NetEnt e slot machine in esclusiva

Compatibile con Android, iPhone e iPad

Star Casino

Sempre tantissime promozioni

Affidabilità gruppo Betsson

Offre sempre le slots più recenti

Sezioni ben fornite e complete

William Hill Casino

200 giocate gratuite

Senza deposito

Bonus di 1000€

Live & Mobile

Snai Casino

Un unico account SNAI Card

Importi alti, condizioni eque

Titoli Playtech, NetEnt e Aristocrat

Sito ottimizzato su tablet e smartphone

Leo Vegas Casino

50 giri gratis senza deposito + 200 free spin

Possibilità di giocate in tempo reale

Slots virtuali firmati NetEnt

Ottimizzato per dispositivi mobili

Eurobet Casino

Allettante offerte

Ampio palinsesto di eventi sportivi

Streaming dal vivo gratuito

App mobile iOS/Android

NetBet Casino

Sport + Casino online

App mobile iOS e Android

Promozione sulle multiple

Bonus nuovo cliente

Bwin Casino

Interessante Bonus di benvenuto

Oltre 20 Sport su cui scommettere

Live Streaming di eventi più importanti

App mobile iOS e Android

Che vantaggi ottiene chi gioca sul miglior casinò online?

Iscriversi a dei nuovi casinò online Italia nel 2022 significa innanzitutto divertirsi, e magari (gioco responsabile) intascare un bel po’ di monete da parte dei giocatori anche nel caso di quelli nuovi e con deposito minimo 1 euro . Inoltre con il casinò in oggetto è possibile vivere da casa la medesima e suggestiva atmosfera dei casinò terrestri.

Suoni che rappresentano il top, grafiche che rasentano i limiti della perfezione sono soltanto alcuni esempi di un miglior casinò Non AAMS .Tuttavia per conoscerli a fondo è necessario fare alcune verifiche essenziali tipo vedere se offrono un metodo di versamento noto oppure se vantano un sistema di protezione dei dati utenti. Questi sono quindi alcuni dei vantaggi dei casinò online migliori che operano sulla penisola italiana e che possono offrire tantissimo al contrario di quelli che invece spesso si rivelano truffaldini sotto ogni aspetto.

Posso affidare il mio capitale a un casinò online?

Se dopo aver letto le nostre recensioni e effettuate tutte le verifiche, al casino che scegli puoi affidargli denaro controllando però se dispone di sistemi crittografati indispensabili questi ultimi al fine di mettere al sicuro transazioni e dati utente. Fatta quest’altra importante premessa, ecco i casinò Non AAMS Neteller che operano sulla penisola italiana e che si attestano nei top 5 in classifica.

La Top 5 dei Migliori Nuovi Casinò in Italia:

1. 888 Casino

Questo è un nuovo casinò AAMS migliore del settore e che propone un ampio catalogo di slot per i giocatori. Tra questi ce ne sono anche tantissimi prodotti esclusivamente di proprietà e soprattutto potrai sfruttare uno tra i bonus nuovo cliente tra i più ricchi dell’intero panorama online. Tale casinò online è dunque la scelta migliore che puoi fare. Infine va aggiunto che il casinò risulta facile da navigare, e che cliccando su qualunque slots potrai accedere a descrizioni e eventualmente giocare in modalità demo con monete virtuali allo scopo di comprenderne meglio funzionamento e pulsanti prima di investire soldi veri e ricevere la risposta a una domanda tipo: In che modo la pandemia può aver influenzato in Italia i guadagni del gioco d’azzardo? Continua a leggere per saperne di più in merito ai casinò on line nuovi!

2. BetNero: nuovo casinò con bonus di benvenuto più completo

Betnero un nuovo casinò online adatto a chi cerca più prodotti. Anche un suo bonus infatti permette di partecipare a una promozione in modo totalmente gratuito. Tra l’altro è decisamente funzionale e moderno e propone un ampio catalogo di slots. Betnero propone tuttavia un premio iniziale che regala la possibilità di intascare fino a 1.300 € sui versamenti iniziali. A differenza di molti altri casinò online, Betnero non offre free spins, ma essendoci tante altre vantaggiose offerte vale sicuramente la pena consideralo visto che la classifica delle top 5 lo vede attestarsi ai vertici.









3. Leo Vegas Casinò

Un bonus 100% e fino a un massimo di 1.000€ e ben 225 free spin rappresentano le due vantaggiosissime offerte di benvenuto di LeoVegas. Per ottenerle ti basta procedere a una registrazione e poi sfruttare un bonus del 100% fino a 200€ e con 50 free spin su un primo deposito, un altro 100% fino a 300€ e 75 free spin su un secondo deposito e ancora il 100%, (fino a 500€) su un terzo che ti regala 75 free spin, senza contare che in occasione di ognuno dei tre versamenti puoi ottenere 25 free spin quando verifichi il tuo conto gioco. Questo nuovo casinò italiano Leo Vegas infine propone numerose tipologie di slots tra le più in voga del momento cosi come svariati titoli da tavolo. Queste caratteristiche appena elencate insieme a tante altre da scoprire, rendono casinò Leo Vegas uno dei 5 migliori presenti sulla penisola italiana.

4. BigCasinò: qualità SNAItech, una garanzia

BigCasinò propone tutti i nuovi titoli sviluppati dal fornitore di provider noto come Playtech. Nello specifico ti permette di giocare su un’ampia varietà di slots, di accedere a un programma VIP e a un Bonus nuovo cliente del 300% fino a 300€ + 55€ senza deposito, e ben 200 Free Spin. Inoltre se ami il bingo, in questa sezione potrai sfruttare fino a 50 cartelle gratuite e depositando soltanto un minimo di € 10. Numerosi sono anche i metodi di pagamento e i giochi che sono oltre 700 slot e più di 10 tra Blackjack e Roulette, nonché oltre 5 giochi Live. Queste appena elencate sono soltanto alcuni dei validi motivi per cui conviene scegliere il casinò in oggetto e che da soli hanno contribuito ad inserirlo nella top 5 presenti sulla penisola Italiana.









5. BetFlag: il nuovo casinò con tanti fornitori di gioco

Un altro casinò che merita una medaglia d’oro dei migliori online è Betflag, che seppur non nuovissimo, viene continuamente aggiornato e quindi ricco di allettanti novità e che da solo spiega il perché del boom dei casinò online in Italia . Periodicamente vengono inoltre aggregati sulla piattaforma nuovi giochi dei più noti provider, ci sono sempre Bonus aggiornati ed eccellenti novità promozionali. Infine Betflag, propone un’infinità di giochi Live sia quelli di slots e da tavolo di scommesse, queste ultime accompagnate anch’esse da eccellenti bonus e allettanti periodiche promozioni.

Conclusione