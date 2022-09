Origini e storia dei Casinò online in Italia

Nel 2006 viene fondata Evolution Gaming, sulla scia di quanto testimoniano le esperienze nei casinò terrestri, ed è probabilmente il principale provider di giochi online. Continua, infatti, a disegnare centinaia di giochi realizzati con cura, tenendo bene a mente i gusti e le tendenze più in voga tra i suoi clienti.

E tra i clienti più rilevanti troviamo nomi piuttosto noti; tra i giochi online maggiormente di successo realizzati proprio da Evolution Gaming impossibile non citare la roulette, i dadi, il blackjack ed il live Poker. Evolution Gaming si è anche chiaramente espansa con acquisizioni vantaggiose, come l’acquisizione di Netent , leader mondiale nella produzione di vari giochi di casinò e slot machine online. Netent è anche noto per essere molto attento agli standard qualitativi delle sue grafiche, insomma, ‘’alza l’asticella’’ generalmente in tutta la sua produzione. Presta grande attenzione agli standard di sicurezza, per cui conta un numero molto elevato di clienti, rappresentati da oltre 200 giochi da casino , tra i quali ve ne sono molti attivi anche in Italia.

Storia dei casinò online attraverso la loro difficile e cangiante regolamentazione.

Cercando invece di fare un tuffo nella storia, le prime regolamentazioni riguardanti il gioco da casinò online risalgono al 2005, quando venne promulgata una legge attraverso la quale viene istituito il ruolo dell’Azienda autonoma del Monopolio di Stato. Questa si era quindi prefissata l’obiettivo di controllare tutti i giochi con le vincite reali e non virtuali, cercando poi di oscurare tutti quei domini illegali, sprovvisti dunque dei requisiti necessari per la propria attività, che contaminavano il territorio nazionale. Con l’era di internet nel pieno del suo sviluppo si faceva necessario capire come agire per gestire il vastissimo mondo dei giochi online.

Tra le leggi che hanno determinato le regole del gioco online, in Italia, segnaliamo quella del 2006 attraverso la quale viene definito il ruolo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in materia di regole e vigilanza e, infine, quella del 2011 quando vennero legalizzati i siti di scommesse e casinò online.