“Ho scoperto storie fantastiche ed emozionanti, un’esperienza capace di cambiare la vita. La provincia di Salerno si conferma la Silicon Valley italiana”. Così Emanuele Pisapia dopo la cerimonia dei Norns Awards 2022 tra i premi internazionali più ambiti dedicati alle aziende, alle eccellenze ed alle innovazioni. Pisapia, CEO di Lenus Media, agenzia di comunicazione con sede a Roma e Salerno, ha partecipato al gala, tenutosi il 9 settembre 2022 presso il Grand Hotel Parco dei Principi della capitale, in veste di ospite e di premiatore.

“Abbiamo vissuto momenti davvero emozionanti con ospiti d’eccezione con tante sorprese. – ha continuato Emanuele Pisapia – Dare voce alle storie degli imprenditori di successo funge da fortissima leva motivazionale. Con Elisa Mattos, co-fondatrice del premio, abbiamo parlato anche di come la provincia di Salerno si stia affermando come la Silicon Valley italiana. Del resto il progetto Vita da Imprenditore, che porto avanti ormai da tempo, si rispecchia molto in questo. Raccontiamo storie di persone che si sono messe in gioco e che ce l’hanno fatta. Sul palco si sono alternati ospiti da tutto il mondo: un’esperienza capace di cambiarti la vita e per questo mi sento molto arricchito”.

“La nostra missione non è stata semplice – hanno fatto sapere dai Norns Awards – premiare il migliore tra i migliori, coloro che sono andati ‘oltre’. L’obiettivo era celebrare persone ed aziende che, attraverso le loro carriere, leadership e risultati, si sono distinti dando un contributo significativo e duraturo al mondo in termini di innovazione”.

Digital Workout: “Quanto sei digitale” e “Brand Reputation”

Recentemente Emanuele Pisapia ha pubblicato il libro “Digital Workout – Il piano di allenamento per gli imprenditori che vogliono riprendere il controllo della propria azienda”, iniziativa firmata da Lenus Media completamente dedicata alla brand reputation per gli imprenditori. Nell’ambito del progetto Digital Workout sono già stati varati gli strumenti “Quanto sei digitale” e “Brand Reputation”.

Tra i vincitori degli Special Awards ci saranno Neil Patel – NP Digital, l’economista Dirlene Silva, Giuseppe Scognamiglio, Chairman Eastwest European Institute, il giornalista e scrittore Roberto Race, Lara Mansour di A&E Magazine, Léa Got e Anne-Sophie Raoult di Hipli, Minori Takechi Ceo di Gatebox e Marco Giordano di Re d’Italia Art.