Raffa Campionati Junior: Due titoli nazionali per Adamo e Vernazzaro. La scuola boccistica campana si conferma un’eccellenza. Ai Campionati Italiani Junior della Raffa, che si sono svolti tra sabato 10 e domenica 11 settembre, in provincia di Verona, le giovani stelle regionali hanno brillato, conquistando ben due titoli nazionali. In particolare, domenica mattina, nell’impianto della Bocciofila Bardolino, Francesco Adamo – classe 2004 di Angri, in forza alla Enrico Millo di Baronissi –, si è imposto nel Tiro di Precisione Under 18, superando nella sfida decisiva il pugliese Simone Greco della Martanese Grecanica Don Bosco.

Andrea Vernazzaro ha trionfato invece nella competizione Individuale Under 15. Il 2007 di Afragola, che veste la maglia della società Aquino di Terzigno, ha battuto in finale, con il punteggio di 10-5, Francesco Pirone della bocciofila La Fontana di Malalbergo.

Francesco Adamo ha inoltre sfiorato la doppietta: il talento campano, insieme a Simone Cipolletta dell’ASD dei Cacciatori di Nocera Superiore, si è giocato anche la finalissima della competizione Under 18 a Coppia; la formazione campana, tuttavia, dopo aver cominciato la partita alla grande, portandosi in vantaggio sul 4-0, ha subito la rimonta di Alessandro e Federico Alimenti della Città di Spoleto, che hanno avuto la meglio per 10-4.

Ad impreziosire l’importante bottino di medaglie della Campania, c’è anche il bronzo conquistato nella Coppia Under 15 da Marco Bruno e Mario Lamberti della Cacciatori, che hanno arrestato il loro ottimo percorso solo in semifinale.

“Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti, anche se in alcuni casi si poteva fare di più – ha dichiarato il tutor giovanile e vicepresidente della Fib Campania, Doriana Rescigno –. La nostra speranza è che tutte le società possano rendersi conto dell’importanza del settore giovanile e lavorare con passione per far crescere i nostri ragazzi, che rappresentano il futuro dello sport delle bocce”.