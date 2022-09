Sono stati riaperti i termini per le candidature. C’è tempo fino al 19 settembre alle ore 12:00 per presentare il modulo di candidatura alle elezioni per il Forum dei Giovani di Vico Equense. Sedici consiglieri che parteciperanno alla vita sociale, locale e civile, con l’obiettivo di stimolare i giovani e che si lavori e si progetti per il futuro dei ragazzi di Vico Equense.

Per presentare la candidatura basta leggere l’avviso pubblico disponibile sul portale Istituzionale del Comune di Vico Equense, compilare il modulo (scaricabile al link https://bit.ly/3qETH7D) e consegnarlo presso l’ufficio protocollo in piazzale Siani o inviarlo a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comunevicoequense.it. Trattandosi di una riapertura dei termini, sono fatte salve le candidature già pervenute all’Ente ritenute valide, anch’esse consultabili all’interno del link di cui sopra.

Entro il nuovo termine fissato si invitano i giovani interessati a presentare la propria candidatura correttamente con tutti i dati richiesti e carta d’identità proprio allegata in corso di validità. Ciascuna candidatura dovrà essere accompagnata da almeno 20 firme di giovani elettori di età compresa tra i 16 e i 34 anni, residenti nel Comune di Vico Equense.