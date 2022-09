Napoli è una terra vulcanica, piena di passione e che trasuda di emozioni in ogni ambito. E il calcio, ovviamente, non è esente da questa condizione endemica. Negli ultimi anni la squadra partenopea ha vissuto tante stagioni importanti, sia in Serie A sia in uno scenario come la Champions League, la manifestazione più importante in assoluto. Le belle annate della squadra azzurra, l’unica italiana presente nelle competizioni europee nelle ultime 13 stagioni sono state accompagnate da prestazioni di spessore, e soprattutto da bomber di rilievo che si sono fatti amare tantissimo a Fuorigrotta. Da Cavani a Osimhen, attuale numero 9 azzurro, sono stati in tanti a far sognare i tifosi dell’attuale stadio Diego Armando Maradona.

Cavani e Higuain, capocannonieri con merito

Se nella stagione 1987-88 lo stesso Maradona fu il primo capocannoniere della Serie A con addosso la maglia del Napoli, nella stagione 2012-13 quest'onore sarebbe toccato a Edinson Cavani, secondo di sempre nella storia partenopea a vincere questo trofeo. L'uruguaiano realizzò la sua miglior stagione di sempre in azzurro segnando ben 29 reti, un numero impressionante, che valse la vittoria del titolo di massimo marcatore. Rapace d'area di rigore e abile a sfruttare il suo dinamismo, Cavani, che ha sempre affermato che il suo Pallone d'Oro è Napoli, avrebbe aperto il cammino dei grandi bomber azzurri. Dopo di lui sarebbe toccato a Gonzalo Higuain, che nell'estate del 2013 sarebbe approdato a Napoli proprio per sostituirlo. L'argentino fu costante nell'andare in rete nelle sue due prime annate in azzurro, ma fu nella terza che, grazie anche all'aiuto dello splendido calcio predicato da Maurizio Sarri, avrebbe fatto registrare il suo numero più alto. I 36 goal in Serie A nell'annata 2015-16 messi a referto da Higuain sono stati il record di reti di sempre nel campionato, record solamente impattato da Immobile qualche anno dopo, e con molti più rigori rispetto all'argentino, che aveva dato una dimostrazione di talento e concretezza assoluta.

L’estro di Mertens e la velocità di Osimhen

Senza Higuain, e in seguito all’infortunio del polacco Arek Milik, al Napoli toccò fare di necessità virtù, puntando su Dries Mertens come centravanti tascabile e di movimento. Il belga fu beneficiato anche lui dalla gestione Sarri, grazie alla quale fu messo in condizioni di realizzare una splendida stagione 2016-17 da prima punta, segnando ben 28 reti, una sola in meno rispetto a Edin Dzeko, che si sarebbe coronato capocannoniere del campionato tricolore a fine stagione. Massimo goleador di sempre della squadra partenopea, Mertens avrebbe poi lasciato il posto da centravanti titolare a Victor Osimhen, nigeriano dal passo veloce e lungo che con Luciano Spalletti sta provando a sfruttare al meglio le sue caratteristiche atletiche. Meno tecnico dei suoi predecessori, ma dotato di uno strapotere fisico importante, Osimhen cercherà di seguire l’esempio di chi lo ha preceduto in quel ruolo puntando a segnare più goal possibili in azzurro.