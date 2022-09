Marijuana e sigarette di contrabbando: operazione ad “Alto impatto” a Napoli nell’area di Secondigliano. Ieri mattina gli agenti del commissariato Secondigliano, i carabinieri della Stazione di San Pietro a Patierno, personale della polizia locale e i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, del Reparto Mobile di Napoli, della Polizia Scientifica e dei Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere di San Pietro a Patierno, in particolare in via della Bussola.

Marijuana e sigarette di contrabbando: Alto impatto a Secondigliano, identificate 80 persone

Nel corso dell’attività sono state identificate 80 persone, di cui 35 con precedenti di polizia, controllati 78 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo, 3 a fermo amministrativo e 24 rimossi poiché trovati in stato di abbandono. Inoltre, sono state contestate 14 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, guida con patente scaduta, guida con patente diversa da quella prevista, mancata esibizione dei documenti di circolazione.

Ancora, una patente è stata ritirata poiché scaduta mentre una persona è stata denunciata per guida senza patente. Sono state, altresì, controllate 11 persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari.

Droga e tle in via della Bussola ed in via Cupa del Principe

Gli operatori, sempre in via della Bussola, hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti circa 70 grammi di marijuana, 2 bilancini di precisione e diversi attrezzi atti allo scasso nonché controllato 3 locali al fine di ricercare armi od esplosivi detenuti illegalmente.

Infine, in via della Bussola e in via Cupa del Principe, una 39enne e un 22enne, entrambi napoletani, sono stati denunciati per contrabbando poiché sorpresi con circa 18kg di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del Monopolio di Stato e con 1.249 euro che sono stati sequestrati.